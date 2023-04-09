اسعار الكحك والبسكويت في جميع المحلات..اسعار كحك العيد 2023

اسعار الكحك والبسكويت، يزداد البحث عن اسعار الكحك والبسكويت وذلك مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك حيث تبحث الامهات وربات المنزل عن اسعار الكحك والبسكويت والغريبة والبيتفور بالتفاصيل حيث يعتبر الكحك من العادادت والتقاليد الملزمة في العيد وطقوس العيد لدى جميع المسلمين، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي قائمة اسعار الكحك بالتفاصيل.

اسعلر الكحك والبسكويت

سعر كليو الكعك سادة لـ 170 جنيها.

سعر كعك ملبن 170 جنيها للكيلو.

سعر كعك عين جمل 220 جنيه للكيلو.

سعر كعك مشكلت 180 جنيها للكيلو.

سعر بسكويت سادة 140 جنيها للكيلو.

سعر علبة بسكويت مشكل 150 جنيها للكيلو.

سعر سكويت برتقال 140 جنيها للكيلو.

سعر بسكويت جوز هند 140 جنيها للكيلو.

سعر علبه بسكويت مشكلت 150 جنيها للكيلو.

سعر علبه غريبة 230 جنيها للكيلو.

سعر حلويات العيد في لابوار 2023

جاء سعر كيلو كعك سادة في محلات حلويات لابوار مصر في عيد الفطر المبارك 2023، وسجل سعر كيلو كعك سادة كالتالي:

جاء سعر كحك عجوة 185جنيه.

وسعر كحك عجمية 220 جنيه.

سعر كيلو كحك جوز مطحون وملبن 225 جنيه.

وسعر كيلو كحك فستق 350 جنيه.

سعر كحك جوز عين جمل 285 جنيه.

سعر علبه كحك سادة منى 220 جنيه.

سعر علبة كحك بالقرفه وعين الجمل مينى 275 جنيهة.

سعر علبة بسكويت سادة كبيرة 175 جنيه.

سعر علبة بسكويت مشكلة كبيرة السعر 175 جنيه.

سعر علبة بسكويت ساده 500 جرام السعر 90جنية

سعر علبة بسكويت مشكلة 500 جرام نصف كيلو 90 جنيه.

بيتى فور العيد شكولاتة بيضاء السعر 240 جنيهة.

سعر بيتى فور العيد شيكولاته 240 جنيه.

سعر كيلو غريبة 240 جنيه.

موعد عيد الفطر المبارك

يكون موعد عيد الفطر المبارك 2023 من المفترض يوم الجمعة الموافق 21 ابريل 2023 اول ايام عيد الفطر المبارك، حيث يكون يوم الخميس الموافق 20 ابريل 2023 هو اخر ايام رمضان 2023، ويكون موعد صلاه عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 5:47 بتوقيت القاهرة.