بدأ الفضول ينتشر بين طلبة وطالبات اليمن حول أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة، وذلك جاء بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن تلك الأرقام، بعد وقت قصير جداً، سيبدأ امتحان الثانوية العامة في اليمن للعام الدراسي 2022-2023، مما جعل الطلاب يستعدون للامتحانات، نظراً لاقتراب موعد الامتحانات، يرغب الطلاب بشدة في التمكن من رقم الجلوس، تُعَدُّ المرحلة الثانوية واحدةً من أهم المراحل التعليمية التي يتخذها الطلاب، فهي تحدِّد أساسًا مصيرهم ومستقبلهم حيال اختيارهم لجامعاتِ وكلياتِ مفضَّلَة، بدأ العد التنازلي لعقد امتحانات الثانوية العامة، نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة www yemenexam com بالاسم في جميع محافظات اليمن 2023، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رقم الجلوس اليمن www yemenexam com

مُستَخلِص رقم جُلوس الطَّلاب في المَرحلة الثانوية باليمن يتم بشكل إِلكتروني لِتَوْفير الوقت والجهد عليهم، ويرجى ملاحظة أنّ وزارة التعليم والتربية اليمنية أعلنت في الساعات الماضية أن اختبارات المرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية اليمنية ستُجرى يوم 15 مايو 2023 المُقبِل يوم السبت، انتهى الطلاب من احتفالهم بعيد الفطر المبارك وفقًا للتقويم المدرسي المعلن، وبالتالي نود تزويدكم بالرابط التالي لاستخراج أرقام الجلوس بخطوات سهلة، ونأمل لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة www yemenexam com بالاسم في جميع محافظات اليمن 2023

قدّمت وزارة التربية والتعليم اليمنية فرصة ميسّرة لطلاب الثانوية العامة للاستفسار عن رقم جلوسهم، إذ تضمنت فقرات استخلاص هذا الرقم بالخطوات التالية.

نأمل بأن يقوم الطالب بالضغط على رابط إدارة الاختبارات العامة أولاً. يتيح لك الصفحة العديد من البدائل، اضغط على مصطلح الخدمات الإلكترونية. اختيار رقم الجلوس الثانوية العامة 2023. الضغط على الثانوية العامة. إدخال اسم الطالب رباعي بشكل صحيح. الضغط على عرض رقم الجلوس. تتم عرض رقم الجلوس على الطالب لتسجيله وحفظه، وذلك من أجل دخوله للجنة الامتحانات في الموعد المحدد.

قدمنا لكم رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة www yemenexam com بالاسم في جميع محافظات اليمن 2023، وخلال أيامٍ قليلة، سيخوض طلاب المرحلة الثانوية في اليمن امتحانات إنهاء العام الدراسي، ويلزم لهذا سجل طالب رقم جلوسه الخاص به لتمكين دخول لجنة الامتحانات. وافترضت وزارة التربية والتعليم على جميع طلاب المدارس استخلاص رقم جلوسها من الموقع الإلكتروني المخصص، بطباعته واستبقائه.