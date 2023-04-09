بعد الإعلان عن السؤال الـ 18 بالمسابقة.. تعرف على حل سؤال ال١٧ مسابقة طائر السعيدة

سؤال ال١٧ مسابقة طائر السعيدة يعد من أكثر برامج التفاعلية الخاصة بالمسابقات المميزة فقد انتشر وأصبح له موضوعة على الساحة، ويحاول العديد من الأشخاص في الاشتراك في هذا البرنامج التي المميز والمثير للانتباة، كما أنه من أكثر البرامج التي تحمل العديد من المعلومات العامة التي يكون على دراية بها العديد من الأشخاص، ولذا سنتحدث عن إجابة السؤال التي تم طرحة في الحلقة السابقة في السطور التالية.

سؤال ال١٧ مسابقة طائر السعيدة

اعتادت المذيعة المميزة مايا السعيد التي تعمل على إذاعة برنامجها الخاص الذي يسمى طائر السعيد، على طرح سؤال مميز في نهاية كل حلقة، ويجب على الجمهور تخمين الإجابة الصحيحة لهذا البرنامج، حتى يتمكن من الحصول على الجائزة الكبرى التي تم طرحها في البرنامج وكان السؤال كالتالي من هو الشاعر القائل (ياريتني في جباكم عصفري,,, والا حمامي على أمكنه يدور)؟، ولسهولة الأمر بشكل كبير تم طرح عدد من الخيارات يتم تحديد من بينهم الخيار الصحيح وهي: ( أحمد الجبري- حسن عبدالله باحارثه- حسن عبدالله الشرفي)، وحتى تتمكن من الاشتراك في المسابقة عليك ارسال الإجابة وهي حسن عبدالله الشرفي، كل ما عليك هو إرسال الإجابة للاشتراك في البرنامج، والانتظار حين الرد.

الطريقة الصحيحة للاشتراك في برنامج طائر السعيد

كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية حتى تتمكن من الاشتراك في البرنامج، وهي كالتالي: