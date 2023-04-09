تعرف على الحل لـ السؤال ال١٧ من مسابقة طائر السعيدة قبل الإعلان عن السؤال الـ 18

مسابقة طائر السعيدة السؤال ال١٧ وهي المسابقة التي استطاعت أن تجذب جميع المتابعين في أنحاء الوطن العربي، وينتظرون يومياً العرض الجديد لسؤال اليوم ليتنافسوا في الإجابة عليه، حيث يقدم البرنامج مبالغ مادية مغرية ويتم اختيار فائز واحد يومياً لربح الجائزة، وتقوم بتقديم هذا البرنامج الإعلامية مايا العبسي على قناة السعيدة الفضائية وهي احدى القنوات اليمنية الشهيرة.

تعرف على الحل لـ السؤال ال١٧ من مسابقة طائر السعيدة

لقد تم عرض السؤال اليومي الذي يخص حلقة اليوم وكان هذا السؤال هو من الشاعر القائل (ياريتني في جباكم عصفري,,, والا حمامي على أمكنه يدور)؟ ويتم اختيار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية: الإجابة الأولى الشاعر أحمد الجبري، الاجابة الثانية الشاعر حسن عبدالله باحارثه، الإجابة الثالثة حسن عبدالله الشرفي.

والإجابة الصحيحة حسن عبدالله الشرفي.

مسابقة طائر السعيدة السؤال ال١٧

اكتسبت هذا البرنامج جماهيرية كبيرة وأصبح من أهم برامج المسابقات المنافسة خلال الموسم الرمضاني 2023 وأصبح العديد من المتابعين في حاجة إلى معرفة الخطوات الصحيحة للاشتراك في المسابقة ويمكن الاشتراك من خلال هذه الخطوات: