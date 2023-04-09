كم باقي على ليلة القدر
كم باقي على ليلة القدر
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يمكنك معرفة كم باقي على ليلة القدر 2023 العد التنازلي على الموعد

جهاد حسينمنذ 34 دقيقة
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كم باقي على ليلة القدر، يبحث الكثير من الأشخاص مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان عن موعد ليلية القدر حيث يعتبر من أهم التواريخ الذي يبحث عنها الكثير منذ أول ليلة من بداية شهر رمضان الكريم، حيث فضل هذ اللية خير من ألف شهر وفيها تكتب جميع الأقدار والأرزاق فإذا أصابتك إحدى نفحات هذه اللية المباركة سيتم تغيير حياتك إلى أفضل مما تريد وتتحقق جميع أحلامك المستحيلة.

كم باقي على ليلة القدر

يثار تساؤل العديد من الناس عن  كم باقي على ليلة القدر التي تعتبر من أهم الليالي في شهر رمضان حيث:

  • اتفق العلماء بالإجماع أنه متبقي ثلاثة أيام على ليلة القدر.
  • يمكن تحديد ليلة القدر في العشر ليالي الأخيرة من شهر رمضان ويمكن تحديدها على أنها من إحدى ليالي الوتر الخمس.
  • تبدأ ليلة القدر من بداية الليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان وتنتهي في الليلة التاسعة والعشرين من شهر رمضان.

متى موعد ليلة القدر 2023

بعد أن قمنا بالتحدث عن كم باقي على ليلة القدر سنقوم بالتحدث عن موعد ليلة القدر الذي يتم تحديده في العشر الأواخر من شهر رمضان حيث:

  • ليلة الحادي والعشرين تبدأ من مغرب يوم الثلاثاء الموافق 11 إبريل.
  • ليلة الثالث والعشرين تبدأ من مغرب يوم الخميس الموافق 13 إبريل.
  • ليلة الخامس والعشرين تبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 15 إبريل.
  • ليلة السابع والعشرين تبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق 17 إبريل.
  • ليلة التاسع والعشرين تبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 19 إبريل.

جهاد حسينمنذ 34 دقيقة
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