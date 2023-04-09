موعد امتحانات الترم الثاني للمدارس والجامعات 2023 وفقا للجدول الزمني للوزارة

موعد امتحانات الترم الثاني 2023، يبحث جميع الطلاب واولياء الامور عن موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول الامتحانات التي ستبدأ خلال شهر مايو بدلا من شهر ابريل وذلك لعدم اداء الامتحانات خلال شهر رمضان، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد النهائى لامتحانات الترم الثاني بالتفاصيل.

موعد امتحانات الترم التاني

تبدا امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 6 مايو 2023 لجميع صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتي الصف الثاني الثانوي، اما عن امتحانات الشهادة الاعدادية ستبدأ يوم 17 مايو 2023 وذلك علي حسب الجدوال المعتمدة من جميع المحافظات المختلفة، وبعد ذلك تبدا امتحانات الدبلومات الفنية يوم 27 مايو، وفي النهاية تبدا امتحانات الشهادة الثانوية العامة بداية من يوم 10 يونيو وحتي يوم 10 يوليو 2023.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات

قام المجلس الاعلي للجامعات بتحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات حيث يختلف موعد امتحانات الجامعات من جامعة لاخري حيث كان قد بدأ الفصل الدراسي الثاني في الجامعات يوم 11 فبراير ومن المفترض ان تستمر الدراسة لمدة 16 اسبوع وينتهي يوم السبت الموافق 1 يونيو في جميع الجامعات، وبعد ذلك سيتم اعتماد الجدوال من كل جامعة.

ضوابط الامتحانات

اعلنت وزارة التربية والتعليم عن بعض الضوابط والمعايير لاداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث يتم وضع الامتحانات وفقا لعدد كبير من المقاييس التى اعلنت عنها الوزراة، وعن امتحانات الصف الاول والثاني الثانوي يتم وضع الاسئلة اختيار من متعدد ويكون هناك نسبه 15 في المائة اسلئة مقالية، لذلك خصتت الوزارة ان يكون اخر اسبوع الدراسة للمراجعة علي حميع المناهج للاستعداد للامتحانات.