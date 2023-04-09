قبل عرض المباراة بساعات قليلة .. تعرف على تشكيلة مباراة الزمالك والبنك الأهلي 9 ابريل 2023

يوم مباراة الزمالك والأهلي مباراة الزمالك والبنك الأهلي هو حصيلة هذه القمة ومواقف الزمالك والبنك الأهلي بهذا الشأن أبرز ما في المباراة بين فريقين لانها فرق عنيدة وهي معركة قوية لا يمكن الاستهانة بها وهي سوف تتم مساء الأحد، حيث يلتقي نادي الزمالك مع البنك الأهلي على أرض ستاد القاهرة الدولي، في مباراة يشارك فيها لاعبان مصابان يسعيان للفوز بالنقاط الثلاث، كما يمكن مشاهدة التغطية الحية لمباراة الدوري المصري بين الزمالك والبنك الأهلي وأي شيء آخر، والآن إليكم تشكيلة مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

تشكيلة مباراة الزمالك والبنك الأهلي

يدخل مدرب نادي البنك الأهلي ونادي الزمالك ويكلفه بتأمين النقاط الثلاث اللازمة لمنع الهبوط، والآن إليكم مجموعة نادى البنك الأهلي امام الزمالك كالتالى:

في الوجهة: أبو جبل.

دفاعا: اسحاكو، سعيد، محمود جزار، بسيوني محمد.

في الوسط: محمود سيد، محمد فتحي، جابر.

في المقدمة: ياسر، محمود قاعود، بامبو.

شاهد أبرز ما قبل المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي