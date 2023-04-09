نقلًا عن وزارة التربية والتعليم .. موعد بداية امتحانات الترم الثاني في جميع المحافظات

ازدادت الكلمات التي استخدمها الطلاب وأولياء الأمور للبحث على Google خلال الساعات القليلة الماضية مع اقتراب شهر رمضان وهي ما هو موعد بداية امتحانات الترم الثاني في جميع المحافظات.

موعد بداية امتحانات الترم الثاني في جميع المحافظات

تنطلق امتحانات الفصل الثاني لجميع المستويات التعليمية ودورات النقل والمراحل يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 أي بعد أسبوعين من انتهاء شهر رمضان المبارك بحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تمت الموافقة على الجدول الزمني لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما ستبدأ الاختبارات يوم الاثنين 12 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 15 يوليو

وأكدت الوزارة أن الامتحانات تُدار بطريقة الكتاب المفتوح في إعدادات اللجان داخل المدارس وأنه لا يُسمح للطلاب بإحضار أي أجهزة تكنولوجية بما في ذلك الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.

نهاية الدراسة في الترم الثاني 2023