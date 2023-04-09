ألحق اشتري .. شهادات بنك القاهرة الجديدة ونسبة العائد بها تصل حتى 25%

بدأ جميع العملاء الذين شاركوا في شهادات 18٪ الصادرة العام الماضي وحققت أعلى عائد خلال فترة ظهورهم في استلام المبالغ المستردة من البنك الأهلي والبنك المصري، والآن سوف نتعرف على شهادات بنك القاهرة الجديدة ونسبة العائد بها.

شهادات بنك القاهرة الجديدة ونسبة العائد بها

مع عوائد متغيرة ومتطلبات شراء بحد أدنى 5000 جنيه يقدم بنك القاهرة لعملائه الشهادة الثلاثية في مجموعة متنوعة من الفروع. الأسطر التالية توضح الخطوط العريضة لبرنامج شهادة المؤسسة:

معدل العائد للشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري 16٪.

معدل العائد على الشهادة الثلاثية بعائد ربع سنوي هو 25٪.

معدل العائد للشهادة الثلاثية بعائد سنوي 25٪.

شهادات جديدة بأعلى نسبة عائد في البنوك