اقتصاد
ألحق اشتري .. شهادات بنك القاهرة الجديدة ونسبة العائد بها تصل حتى 25%
بدأ جميع العملاء الذين شاركوا في شهادات 18٪ الصادرة العام الماضي وحققت أعلى عائد خلال فترة ظهورهم في استلام المبالغ المستردة من البنك الأهلي والبنك المصري، والآن سوف نتعرف على شهادات بنك القاهرة الجديدة ونسبة العائد بها.
شهادات بنك القاهرة الجديدة ونسبة العائد بها
مع عوائد متغيرة ومتطلبات شراء بحد أدنى 5000 جنيه يقدم بنك القاهرة لعملائه الشهادة الثلاثية في مجموعة متنوعة من الفروع. الأسطر التالية توضح الخطوط العريضة لبرنامج شهادة المؤسسة:
- معدل العائد للشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري 16٪.
- معدل العائد على الشهادة الثلاثية بعائد ربع سنوي هو 25٪.
- معدل العائد للشهادة الثلاثية بعائد سنوي 25٪.
شهادات جديدة بأعلى نسبة عائد في البنوك
- وبعد دفع عوائد الشهادات بنسبة 18٪ من قبل الأهلي وبنك مصر ارتفعت عمليات البحث على الإنترنت عن الشهادات الجديدة ذات أعلى معدلات العائد في البنوك في محاولة لإيجاد بدائل لاستثمار الأموال التي من شأنها أن تحقق عائدًا أعلى وتستفيد منها. مستثمر مصري.
- بعد أن تجاوزت معدلات التضخم الأساسية علامة 40٪، تقدم كل من البنوك العامة والتجارية في كثير من الأحيان شهادات ادخار ذات عوائد كبيرة مع وجود معدلات عائد لبعض هذه الشهادات تصل إلى 22٪.
- يبحث العديد من المستثمرين المصريين عن شهادات ادخار جديدة ذات عائد مرتفع للاستثمار فيها والحصول على عائد مرتفع الآن بعد أن تم استخدام عائد 18٪ على شهادات البنك الأهلي.
- والآن لقد تعرفنا على شهادات جديدة بأعلى نسبة عائد في البنوك بجميع التفاصيل.