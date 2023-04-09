تحميل نماذج المهام الادائية الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تحميل نماذج المهام الادائية الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023، مع اقتراب انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي ستنطلق في يوم 6 من شهر مايو القادم، يبحث الطلاب وأولياء الأمور بكثافة عن تحميل نماذج المهام الادائية الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 التي تتيحها وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكترني على شبكة الانترنت، وتكون عبارة عن نماذج من الأسئلة واجاباتها النموذجية.

تحميل نماذج المهام الادائية الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

ويمكنك تحميل نماذج المهام الادائية الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الذي يعمل بكفاءة على مدار الساعة، فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر نماذج المهام الادائية الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023.

قم بالدخول إلى المادة التي تريد الاطلاع على النماذج الادائية لها.

اضغط على كلمة “تحميل”.

خلال ثواني سيتم تحميل النماذج على جهازك بصيغة pdf.

جدول امتحان المهام الادائية الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

بدأت المديريات والإدارات التعليمية والمدارس في إعلان جدول امتحان المهام الادائية الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين الموافق 10 من شهر ابريل الجاري، ويخصص لامتحان المهام الادائية 35 درجة لكل مادة ، وتوزع كما يلي :

– 5 درجات على التخطيط الجيد

– 5 درجات على جدية العمل

– 25 درجة على المنتج النهائي

المهام الأدائية الصف الخامس الابتدائي

تتكون المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي من مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية، وعند التقييم يوزع المعلم على طلابه عدداً من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، ويختار الطالب واحدة منها، بحيث ينتهي منها خلال الفترة المحددة.