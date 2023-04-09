رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي لشهر مارس 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي، يبحث المواطنين عن رابط الاستعلام عنفاتورة الخط الارضي، حيث يمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي او سداد قيمة الفاتورة من خلال الرابط الرسمي التي اتاحتة المصرية للاتصالات، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي الرابط الرسمي للاستعلام وموعد سداد الفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي

اتاحت المصرية للاتصالات رابط للاستعلام عن فاتورة الخط الارضي، وذلك للتسهيل علي المواطنين الاستعلام بدلا من الذهاب الي مقر المصرية للاتصالات، ويمكن الاستعلام من خلال الرابط الرسمي للمصرية للاتصالات، ويمكن الاستعلام ايضا من خلال الاتصال علي رقم 19777.

موعد سداد فاتورة الخط الارضي

قامت المصرية للاتصالات بتحديد موعد سداد فاتورة الخط الارضي لشعر مارس 2023 حيث تم تحديد فترة سماح من يوم 15 مرس 2023، وجتي يوم 14 ابريل 2023، واذا لم يتم السداد يتم قكع الخط الارضي علي جميع العملاء الذين لم يقومو بتسديد فاتورة الخط الارضي ومنع عنهم المكالمات وعدم استقبال المكالمات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023

اولا الدخول علي الموقع الالكتروني الخاص بالمصرية للاتصالات.

ثانيا ادخال رقم التيلفون الارضي الهاص بك.

ادخال كود المحافظة التابعة لك.

الضغط على خانة الاستعلام عن فاتورة التيلفون الارضي.

جدير بالذكر ان يتم سداد فاتورة الخط الارضي من خلال اكثر من طريقة مثل، المقر الرسمي للمصرية للاتصالات، من خلال فودافون كاش، من خلال مكاتب البريد المصري، ويمكن ايضا من خلال ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري وبنك CIB، و الخدمات الرقيمة منها سداد، مصاري، خدماتي، أمان، ممكن، Bee.