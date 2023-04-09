أوضحت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن طريق السيد احمد حسين النونو، وكيل قطاع المناهج والتوجيه، أكد سيادته بفخر أن العديد من الطلاب سيتمكنون من الالتحاق بالامتحانات الخاصة بالعام الدراسي الحالي، ويرجع هذا إلى قرار رفع أرقام تسجيل المقاعد عبر الإنترنت، وذلك للحفاظ على سلامة أبنائنا من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونقدم لكم اليوم رابط معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2023 من خلال موقع yemenexam.com، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2023 من خلال موقع yemenexam.com

الخطوة الأولى تتمثل في الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الرسمي.

انقر فوق الرابط المتعلق بالاختبارات وأرقام الجلوس.

ينبغي كتابة اسم الطالب المكوّن من أربعة أجزاء بشكل دقيق في المكان المحدد.

اضغط على أيقونة تسجيل أو تحميل.

يتم الظهور على الشاشة لجميع بيانات الطالب ولا بد من التحقق من صحتها.

معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2023

على موقع الإدارة في اليمن يتجاوز عدد طلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة 202 ألفًا، أكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم نشر أرقام جلوس الطلاب على موقع الإنترنت الرسمي، كما سيبدأ الامتحان يوم السبت الموافق السادس من مايو 2023 للاختبارات الأدبية والعلمية، يتم عقد اختبارات الصف التاسع في الأحد الموافق 7 مايو 2023، ويمكن للطلاب الحصول على رقم الجلوس لهم عبر الإنترنت بدلاً من الذهاب إلى المدرسة، وذلك لتوفير الجهد والوقت لهم.