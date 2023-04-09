تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2023، يبحث الالاف من عشاق الرياضة والمباريات عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2023 الناقلة لمباراة الاهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر غدا الاثنين، حيث سيتابع المباراة الالاف من الجماهير سواء في مصر أو الدول العربية، وستقوم اون تايم سبورت بنقل احداث المباراة على مدار الشوطيين وكواليسها أيضا، لذا سنقدم لكم تردد قناة اون تايم سبورت بعد التحديث وطريقة استقباله على جهاز الريسيفر، فتابعونا.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2023

من المعروف أن تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2023 من القنوات الرياضية الفضائية الشهيرة والمفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، والتي تقوم على مدار الساعة بإذاعة مجموعة من البرامج الرياضية التي تناقش أهم القضايا المطروحة على ساحة المستطيل الأخضر، كما أن تنقل مجموعة من المباريات في مختلف البطولات “الدوري المصري، كأس مصر، كأس السوبر،….”،ويمكنك استقبال تردد قناة اون تايم سبورت من خلال ادخال البيانات التالية التالية:

تردد القناة: 11681.

بالإضافة إلى معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

الاستقطاب أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

طريقة استقبال تردد قناة اون تايم سبورت

قم بالضغط على زر menu الموجود في ريموت الريسيفر.

ادخل على قسم التركيب الهوائي.

اختر اضافة قناة.

قم بادخال البيانات المطلوبة ثم اضغط على كلمة “بحث”.

اختر بحث الشبكة عن القنوات المفتوحة.

بعد انتهاء البحث ستجد القناة.