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دعاء مغرب اليوم الثامن عشر من شهر رمضان 1444.. دعاء لجلب الرزق وفك الكرب

منة الله شريفمنذ 11 دقيقة
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دعاء مغرب اليوم الثامن عشر من شهر رمضان 1444، دقائق تفصلنا عن غروب شمس اليوم الثامن عشر من شهر رمضان حيثت يوافق اليوم الاحد الموافق 9 ابريل 2023 ميلاديا هو اليوم الثامن عشر من رمضان 1444 هجريا،  لذلك يزداد البحث عن عن دعاء هذا اليوم حيث يكون دعاء للصائم علي الفطار دعاء لايرد ومستجاب.

دعاء مغرب اليوم الثامن عشر من شهر رمضان

 

  • اللهم وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِني فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لي الحَوائِجَ والآمالَ اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السّلام، وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين.
  • اللهم يا رحمن…يا معلِّم القرآن…يا خالق الإنسان، ومعلِّمه البيان.. فلك الحمد كلّه.. ولك الشُّكر كلّه.. وبيدك الخير كلّه.. وإليك يرجع الأمر كلّه.. علانيته وسره.. إنَّك على كلّ شيء قدير.. إنَّك على ما تشاء قدير، اللهم يا غني يا حميد.. اغننا بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.
  • اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خيرٍ سبيلًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

موعد اذان المغرب اليوم في مصر

مواقيت الصلاة فى القاهرة: 

  • وقت صلاة الفجر 04:07 ص
  • موعد صلاة الظهر 11:57 ص
  • موعد صلاة العصر 3:30 م
  • موعد صلاة المغرب 6:18 م
  • موعد صلاة العشاء 7:37 م

موقيت الصلاة في الاسكندرية:

  • وقت صلاة الفجر 4:10 ص
  • موعد صلاة الظهر 12:02 ظهرًا
  • موعد صلاة العصر 3:36 م
  • موعد صلاة المغرب 6:24 م
  • موعد صلاة العشاء 7:44 م

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منة الله شريفمنذ 11 دقيقة
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