الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة بعد تبكيره

الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر أبريل 2023، خلال الساعات الماضية قامت وزارة المالية بالإعلان عن الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر أبريل 2023 بعدما تم تبكيره بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، على أن يتم صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة الجديدة اعتباراً من هذا الشهر لكافة الموظفين والعاملين بنحو 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية.

الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر أبريل 2023

قررت وزارة المالية أن يكون الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر أبريل 2023 بداية من يوم الخميس الموافق 13 ابريل، وبالنسبة لمتأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يتم صرفها خلال أيام 6، 9، 10 أبريل عام 2023، وأيام 7، 10، 11 مايو عام 2023، وأيام 7، 8، 11 يونيو عام 2023، جاء تبكير صرف رواتب ابريل بناءا على تعليمات رئاسية أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتمكن المواطنين من شراء مستلزمات العيد.

قيمة مرتبات ابريل 2023 بالزيادة الجديدة

والآن نقدم لكم جدول مرتبات ابريل بالزيادة الجديدة 2023 التي ستتطبق من الشهر الجاري لكافة الدرجات الوظيفية:

– زيادة مرتبات شهر أبريل 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا.

– زيادة مرتبات شهر أبريل 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

– زيادة مرتبات شهر أبريل 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

– زيادة مرتبات شهر أبريل 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.