صرّح الحساب الرسمي لمطور الضمان الاجتماعي على تويتر بأنه سوف يتم صرف مكافأة مكرمة الملكية خلال الساعات المقبلة، وذلك وفقًا لتقدير خادم الحرمين الشريفين، باستخدام هذا الحساب، يمكن للأهل المستحقين والمستفيدين من مكرمة الملك في شهر رمضان الوصول إلى معلومات حول صرف المكافأة الملكية لعام 2023، وسوف يتطلب الأمر انتظار إصدار رابط خاص لذلك، من المتوقع أن يَحِسَّ الجميعُ بالسعادة والفرح لارتفاعِ هذه المكرمة الملكية، التي تعدُّ نعمةً من الله ترفعُ مستوى حياة كلٍّ من المواطنينِ والمقيمينَ في المملكة العربية السعودية، وتبدي رغبةَ وحرصَ جلالةِ الملكِ في رفاهية مواطنيه، نقدم لكم موعد إيداع المكرمة الملكية لشهر رمضان 2023-1444 صرف مكرمة الضمان الاجتماعي، وكافة التفاصيل، تابعونا.

المكرمة الملكية رمضان 1444 مكرمة الملك سلمان

تركّز الحكومة السعودية على تعزيز التضامن الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات المحرومة والفقيرة، ولاسيّما خلال شهر رمضان المبارك، يتوقع الكثير من المواطنين السعوديين تحديد شخص خادم الحرمين الشريفين للتكريم، والذي يقوم ببذل جهود كبيرة لجعل الأمور سهلة وتوفير المساعدة لأهل المملكة العربية السعودية، وخاصة المشاركة مع فئات المجتمع التي تواجه صعوبات مادية كالفقراء والطبقة وسطاء، وبهدف ذلك، نعرض لكم تفاصيل الخطوات والأساليب المستخدمة في الحصول على الأموال المقدمة من خلال المكرمة الملكية، بجانب شروط الحصول عليها التي يجب على الراغبين في استلامها اتباعها.

شروط إيداع المكرمة الملكية

يجب تحديد الشروط الضرورية لتقديم المكرمة الملكية بوضوح ودقة، بحيث يتم فهمها جيدًا لإتاحة إمكانية إيداعها.

الإقامة الدائمة في المملكة يجعل المقيم مؤهلاً للحصول على الضمان الاجتماعي حسب الحقوق التي تخص المواطن.

أن يكون المستفيدون سعوديين.

لا توجد أي عقارات أو سجلات تجارية مسجلة بشكل رسمي.

هل يتعدى دخل المستفيد الشهري 3000 ريال سعودي.

قيمة المكرمة الملكية الملك سلمان

تم تحديد الفئات المحددة التي تستحق الفائدة من المنحة الملكية وهي على النحو التالي

الأفراد الذين لا يملكون مصدراً للدخل وغير قادرين على العمل.

المطلقة أو الأرملة التي ليس لهن معيل.

المرأة التي ليس لها معيل.

كبار السن الغير قادرين على العمل.

جميع الأطفال الذين فقدوا آبائهم يمكن أن يكونوا من الأعمار المختلفة، سواء كانوا كبارًا أو صغارًا.

موعد إيداع المكرمة الملكية لشهر رمضان 2023-1444 صرف مكرمة الضمان الاجتماعي

إذا أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار مرسوم الطلاب الجامعيين سوف يستفيدون من المكرمة، وسيتم صرفها فوراً لجميع الطلاب في هذه المرحلة. يتأهل للحصول على المكرمة كلاً من الشخص الذي يعتبر مستقلاً عن أسرته، والشخص ذو السن تحت 18عاماً وأكثر من 18 عامًا، سيرغب طالب يعيش مع أُسَّرِهِ في التقديم إلى المكرمة أيضا، على الرغم من ذلك، سيتم منح المكرمة في المرحلة الجامعية، ولكن هذا يعود إلى قرارات الملك فقط. سيتم توزيع المكرمة على جميع الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى الطلاب المستفيدين من الضمان الاجتماعي المتقدم للاستفادة من هذه التسهيلات.

رابط الاستعلام عن مكرمة الضمان الاجتماعي 1444-2023 لشهر رمضان