موعد مسلسل ألب أرسلان الحلقة 51 الموسم الثاني وتردد القنوات الناقلة

موعد مسلسل ألب أرسلان الحلقة 51، الالاف من عشاق الدراما التركية التاريخية يبحثون عن موعد مسلسل ألب أرسلان الحلقة 51 الموسم الثاني والذي يعد واحدا من أنجح الأعمال الفنية على غرار مسلسل قيامة عثمان، ويتناول المسلسل السيرة الذاتية للقائد العظيم محمد ألب أرسلان، واليوم سنتعرف معا على توقيت عرض المسلسل وتردد القنوات الناقلة له حصريا.

موعد مسلسل ألب أرسلان الحلقة 51

أما عن موعد مسلسل ألب أرسلان الحلقة 51، فمن المقرر أن يعلن المسلسل يوم الإثنين من كل أسبوع، وذلك في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وبعد ذلك يتم رفع الحلقة مترجمة وكاملة عبر موقع قصة عشق وغيره لتتابعها في أي وقت.

تردد قناة TRT التركية

ويمكنك متابعة مسلسل ألب أرسلان الحلقة 51 عبر تردد قناة TRT التركية على النايل سات، حيث تعد من القنوات المميزة والمفضلة لدى الكثيرين، ويمكنك استقبالها على جهاز الريسيفر الخاص بك من خلال ادخال تلك الاحداثيات:

التردد: 11042.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6

الاستقطاب: عمودي.

مسلسل ألب أرسلان الحلقة 51

وتدور أحداث مسلسل ألب أرسلان الموسم الثاني حول الصراع بين أمراء السلاجقة على العرش، حيث يتنافس ثلاثة من أمراء الدولة للوصول إلى عرش الدولة السلجوقية العظمى، بعد موت السلطان طغرل بك وتعيين ألب أرسلان وليا لعهده بدلا من السيد سليمان قبل وفاته، ولكن سليمان أخفى ذلك عن الجميع بمساعدة الوزير أحمد الملك.