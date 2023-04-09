علامات ليلة القدر وابرز ادعية ليلة القدر مستجابة وفقا للسنة

علامات ليلة القدر، مع اقتراب حلول العشر الأواخر من رمضان يتزايد البحث عن علامات ليلة القدر تلك الليلة المباركة التي فيها يستجاب الدعوات الصالحة من العباد المؤمنين، كما أخفى الله عز وجل موعد ليلة القدر ليجتهد كل المسلمين في طلبها، وقد ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز حيث قال:”انا انزلناه في ليلة القدر، وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خيرا من ألف شهر”، ولذا سنتعرف على أهم علامات تلك الليلة وأبرز الأدعية المستجابة فيها.

علامات ليلة القدر

وعن علامات ليلة القدر فقد قال الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ»،

موعد الليالي الوترية رمضان 2023

أما عن موعد العشر الأواخر من شهر رمضان فيتضح تاريخهم ميلاديا كالتالي:

– الليلة الوترية الأولى، 21 رمضان 1444 توافق يوم الثلاثاء 11 أبريل.

– ثاني الليالي الوتر، توافق ليلة 23 رمضان، في يوم الخميس 13 من أبريل.

– الليلة الوترية الثالثة، تبدأ ليلة 25 رمضان، الموافق السبت 15 أبريل.

– رابع ليالي الوتر، تبدأ ليلة 27 رمضان، الإثنين الموافق 17 أبريل.

– آخر ليلة وترية في رمضان، ليلة 29 رمضان، الموافق الأربعاء 19 أبريل.

ادعية ليلة القدر مستجابة

– ربي إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وفي الليالي الوترية من رمضان، اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا.

– اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا

– اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، آمين يا رب العالمين.