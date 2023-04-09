كم باقي على عيد الفطر في السعودية؟
أخبار السعودية

تعرف على كم باقي على عيد الفطر في السعودية؟

جهاد حسينمنذ 10 دقائق
0

إذا استمر شهر رمضان 29 يومًا وهو المرجح بإذن الله أو يوم السبت 22 أبريل إذا استمر رمضان 30 يومًا فسيكون أول يوم عيد الفطر لهذا العام 1444 هـ / 2023 م يوم الجمعة 21 أبريل 2023، والآن تعرفوا على كم باقي على عيد الفطر في السعودية؟.

كم باقي على عيد الفطر في السعودية؟

  • عند ظهور هلال شوال يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 يكون ذلك يوم 29 رمضان 1443 يتم الاحتفال بأول عطلة إسلامية عيد الفطر في اليوم الأول من شهر شوال.
  • يصادف عيد الأضحى في شهر ذي الحجة، إنه أول يوم يفطر فيه المسلمون بعد شهر كامل من الصيام ولهذا يطلق عليه عيد الفطر، عيد الفطر يأتي بعد شهر رمضان حدث كل من رمضان الأول الذي صام فيه المسلمون وأول عيد الفطر الذي احتفل به المسلمون في الإسلام في السنة الثانية للهجرة ولا يجوز الصوم في أول أيام عيد الفطر.

عيد الفطر

  • يحتفل المسلمون بعيد الفطر في اليوم الأول من شهر شوال للإفطار وانتهاء صلاة شهر رمضان المبارك.
  • إنه يوم من عطلتين إسلاميتين. والعطلة الأخرى هي عيد الأضحى الذي يصادف اليوم العاشر من شهر حج ذي الحجة.
  • بعد صيام شهر رمضان الأول من ذلك العام وهو أيضًا أول عيد فطر احتفل المسلمون بعيد الفطر الأول في الإسلام في السنة الثانية للهجرة.
  • زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يأكل نهاراً وليلة العيد ويخرجها قبل صلاة العيد واجباً ويميز عيد الفطر عن غيره من الأعياد الإسلامية.

جهاد حسينمنذ 10 دقائق
0

مقالات ذات صلة

كيف أحصل على إعفاء لمخالفات التأمينات الاجتماعية

كيف أحصل على إعفاء لمخالفات التأمينات الاجتماعية ؟ التأمينات توضح التفاصيل

منذ 18 دقيقة
خطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان

تعرف على خطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان 2023

منذ 25 دقيقة
حقيقة صرف معونة إضافية مع رواتب حساب المواطن

حقيقة صرف معونة إضافية مع رواتب حساب المواطن .. أعرف التفاصيل

منذ 28 دقيقة
موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 1444

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 1444 وخطوات الاستعلام عن الرواتب بكل سهولة

منذ 6 ساعات

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى