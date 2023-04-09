تعرف على كم باقي على عيد الفطر في السعودية؟

إذا استمر شهر رمضان 29 يومًا وهو المرجح بإذن الله أو يوم السبت 22 أبريل إذا استمر رمضان 30 يومًا فسيكون أول يوم عيد الفطر لهذا العام 1444 هـ / 2023 م يوم الجمعة 21 أبريل 2023، والآن تعرفوا على كم باقي على عيد الفطر في السعودية؟.

كم باقي على عيد الفطر في السعودية؟

عند ظهور هلال شوال يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 يكون ذلك يوم 29 رمضان 1443 يتم الاحتفال بأول عطلة إسلامية عيد الفطر في اليوم الأول من شهر شوال.

يصادف عيد الأضحى في شهر ذي الحجة، إنه أول يوم يفطر فيه المسلمون بعد شهر كامل من الصيام ولهذا يطلق عليه عيد الفطر، عيد الفطر يأتي بعد شهر رمضان حدث كل من رمضان الأول الذي صام فيه المسلمون وأول عيد الفطر الذي احتفل به المسلمون في الإسلام في السنة الثانية للهجرة ولا يجوز الصوم في أول أيام عيد الفطر.

عيد الفطر