يُعَدُّ برنامج حِسَاب المُوَاطِن في المملكة العربية السعودية من برامج الدولة التي تهتم بمُساعدة المواطنين على تحقيق مَتْطلَبات حياتهم الأساسية خلال فترات الأزمات والتباطؤ الاقتصادي التي تشهدها البلاد، سيقومون بإطلاق الدعم لحساب المواطن السعودي في حسابات المستفيدين البنكية قريبًا، ولذلك بدأ الأشخاص في البحث عن تاريخ إطلاق الدعم، نقدم لكم موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة 65 لشهر أبريل 2023، وكافة التفاصيل، تابعونا.

موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة 65 لشهر أبريل 2023

يتم إعطاء الأموال إلى مستحقي حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإذا كان يوم الصرف يتزامن مع عطلة رسمية، فسيتم تأجيل أو تقديم يوم واحد من التاريخ المقرر للصرف، سيتم إعطاء الدعم لهذا الشهر في اليوم العاشر من شهر أبريل 2023، ولا يتبقى سوى ثلاثة أيام تاريخ إطلاق حتى يتمكن المستفيدين المقبولين في البرنامج واستكمال طلباتهم.

خطوات تحديث حساب المواطن

الدخول على موقع حساب المواطن. يمكن الوصول إلى المنصة بتسجيل الدخول باستخدام الحساب من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. الضغط على زر تحديث البيانات. يجب الموافقة على الشروط والأحكام. تعني تحديث المعلومات الشخصية للفرد المستحق، مثل التغييرات التي قد تحدث في الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية ومعلومات الاتصال. يتم بالضغط على زر رفع الوثائق رفع المستندات المهمة مثل صورة الهوية والشهادات الجامعية وشهادة الزواج والميلاد والعمل، وغيرها. عند النقر على زر التأكيد، يتم تحديث البيانات بنجاح.



تحديث حساب المواطن

يمكن للراغبين في التظلم من دعم حساب المواطن السعودي الانتقال إلى حساب دعم المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، وإذا كانت الدفعة غير مكتملة أو غير موجودة، يمكنهم تقديم شكوى بشأن هذه القضية، يحق للمواطنين تقديم شكوى مالية بعد مرور خمسة أيام من تاريخ الدفعة، وهذا يجب الالتزام به في فترة لا تتجاوز 90 يومًا. وفي حال رغبة المواطن في التظلم من صحة استحقاقه لحساب المواطن، عليه اتباع التعليمات اللازمة.