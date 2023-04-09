بعد أنهيار ميلا الزاهني.. أعرف تفاصيل الحلقة ال١٨ من رامز نيفر اند 2023

تفاصيل الحلقة ال١٨ من رامز نيفر اند، حلقة ميلا الزهراني كاملة والفكرة بتدور حول فريق عمل رامز جلال في محاولة اقناع الضيف بأنه قادم لتصوير حلقة دعاية لبعض معالم السعودية الذي سيتم افتتاحها ثم يقوم فريق العمل بتجهيز الضيف للمقلب وهذا المقلب عبارة عن جزئين، لذلك سنقوم بالتحدث عن المقلب كاملاً بالتفصيل.

تفاصيل الحلقة ال١٨ من رامز نيفر اند

يثار تساؤل العديد من الناس الذين لم يشاهدون حلقة رامز نيفز اند ال 18 عن تفاصيل الحلقة وعن ضيف الحلقة حيث:

ضيف حلقة ال 18 من رامز نيفر اند هو الفنان ميلا الزهراني.

تفاصيل الحلقة: فريق عمل البرنامج يقوموا بإقناع الضيف بأنه قادم لتصوير دعاية لبعض المعالم السعودية ويبدأ فريق العمل التجهيز للمقلب والمقلب جزئين فقط.

الجزء الأول من المقلب: عبارة عن فريق العمل بيشاهد الضيف على عرض مصارعة الثيران ومن هنا تبدأ المصارعة والثور يجري على الضيف.

الجزء الثاني من المشهد: يقوم رامز جلال برش الضيف بمسدس مياه ويوقع الضيف حول الأسلاك الشائكة ويعجزه عن الهروب ويقوم فريق العمل بمساعدة الضيف وإنقاذه.

القناة التي تعرض برنامج رامز نيفر اند وترددها

يريد الكثير من محبي الفنان رامز جلال معرفة القناة التي تقوم بعرض البرنامج الخاص به وهي: