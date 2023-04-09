تعرف على أسعار الدواجن في مصر بعد اخر ارتفاع 2023

أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل ارتفعت بنسبة بسيطة عن الأيام القليلة الماضية كما ارتفعت أسعار كرتونة البيض اليوم عن سعرها في الأيام السابقة.

أسعار الدواجن في مصر

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل في مصر ووصل اسعار الكيلو منها إلى الآتي

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو الحمراء اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل في مصر 87 جنية في الأسواق المصرية وتباع للمستهلك بسعر 104 جنية للكيلو.

سعر كيلو الوراك اليوم يمكن أن يصل إلى 90 جنية.

كيلو الدبابيس يصل إلى 90 جنية اليوم.

كيلو الأجنحة اليوم يصل إلى 60 جنية مصري في الأسواق المصرية.

يصل سعر كيلو البانية اليوم الأحد إلى 160 جنية ويمكن أن يصل إلى 180 جنية على حسب المنطقة.

يبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في الأسواق التجارية حوالي 115 جنية.

ارتفعت سعر الفراخ البرازيلي اليوم ووصل سعر الكيلو منها حوالي 85 جنية للمستهلك.

سعر الفراخ الأمهات وصل سعر الكيلو منها اليوم 68 جنية.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق الشعبية يسل إلى 76 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

ارتفعت أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد في مصر ووصل سعرها إلى الآتي: