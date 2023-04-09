أسعار الدواجن في مصر
أسعار الدواجن في مصر
أخبار مصر

تعرف على أسعار الدواجن في مصر بعد اخر ارتفاع 2023

جهاد حسينمنذ ساعتين
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أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل ارتفعت بنسبة بسيطة عن الأيام القليلة الماضية كما ارتفعت أسعار كرتونة البيض اليوم عن سعرها في الأيام السابقة.

أسعار الدواجن في مصر

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل في مصر ووصل اسعار الكيلو منها إلى الآتي

  • بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو الحمراء اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل في مصر 87 جنية في الأسواق المصرية وتباع للمستهلك بسعر 104 جنية للكيلو.
  • سعر كيلو الوراك اليوم يمكن أن يصل إلى 90 جنية.
  • كيلو الدبابيس يصل إلى 90 جنية اليوم.
  • كيلو الأجنحة اليوم يصل إلى 60 جنية مصري في الأسواق المصرية.
  • يصل سعر كيلو البانية اليوم الأحد إلى 160 جنية ويمكن أن يصل إلى 180 جنية على حسب المنطقة.
  • يبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في الأسواق التجارية حوالي 115 جنية.
  • ارتفعت سعر الفراخ البرازيلي اليوم ووصل سعر الكيلو منها حوالي 85 جنية للمستهلك.
  • سعر الفراخ الأمهات وصل سعر الكيلو منها اليوم 68 جنية.
  • سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق الشعبية يسل إلى 76 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

ارتفعت أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد في مصر ووصل سعرها إلى الآتي:

  • وصل سعر كرتونة البيض الاحمر اليوم إلي 98 جنية للمستهلك و108 جنية في المحلات التجارية.
  • كرتونة البيض الأبيض ارتفع سعرها اليوم ووصل إلى 96 جنية.
  • سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في مصر وصلت إلى 120 جنية

جهاد حسينمنذ ساعتين
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