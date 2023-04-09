يُجري الآن بحث كبير على محركات جوجل عن مسابقة طائر السعيدة المهمة التي يعرضها التلفزيون اليمني في شهر رمضان، حيث بدأت المسابقة لأول مرة في مناسبة رمضان 2019 وتم إطلاق الموسم الخامس منذ بداية هذا الشهر في 1444، تمتاز مسابقة طائر السعيدة بشهرتها الواسعة بين الأفراد، إذ لاقت استجابة إيجابية من جميع شرائح المجتمع. تُقَدم في هذه المسابقة جوائز نُقْدِيةً كبيرة تصل قيمتها إلى 2000 ريال يمني، سيحصل الفائز في مسابقة طائر السعيدة على جائزته إذا استطاع اختيار الإجابة الصحيحة بشكل دقيق، وسنعرض لكم فيما يلي معلومات تفصيلية حول أجابه السؤال 18 من مسابقة طائر السعيدة 5 https//alsaeedah tv net مع مايا العبسي، تابعونا.

أجابه السؤال 18 من مسابقة طائر السعيدة 5 https//alsaeedah tv net مع مايا العبسي

من الشاعر القائل (صنعانية مرت من الشارع غبش,,,كان الزمان ظمان والفجر اشتكى نار العطش)؟

عبدالوهاب الديلم.

عبدالعزيز المقالح.

أحمد فتحي.

الإجابة الصحيحة هي: الشاعر عبد العزيز المقالج.

مسابقة طائر السعيدة https//alsaeedah tv net

ستُعلَنُ أسماء الرابحين في مسابقة طائر السعيدة على الهواء مُبَاشِرَةً في كل يومٍ خلال شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك على قناة السعيدة التلفزيونية باليمن، يكشف مقدم البرنامج مايا العيسى عن أسماء الفائزين في المسابقة، بالإضافة إلى فرصة للمارة في الشوارع لطرح بعض الأسئلة. ويحصل المتسابق الذي يجيب على سؤاله بطريقة صحيحة على هدية فورية من برنامج طائر السعيدة، كما يمكنك المشاركة في المسابقة من خلال اتباع التعليمات.

عند النقر على رابط “طائر السعيدة 5”، يتم تسجيل الدخول إلى الموقع. بعد ذلك، يتم الاطلاع على سؤال الحلقة وتحديد الجواب الصحيح. إدخال اسم المتسابق بشكل رباعي. إدراج رقم الهاتف. المحافظة الخاصة بالمتسابق. النقر علي خانة اشتراك.



تردد قناة السعيدة اليمنية 2023

نحن نقدم لكم تردد قناة السعيدة اليمنية، حسب طلبكم. هذه القناة تعرض برنامج المسابقات الشهير طائر السعيدة، الذي يقدمها الإعلامية مايا العيسى التردد المتاح للقناة هو كما يلي