الحقي اشتري وخزني ياست الكل.. مفاجئة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين 2023/4/10 في جميع المحلات والأسواق

العدد كبير من الأفراد في الفترة حاليا يبحث على أسعار الدواجن السوم بعد ارتفاعها الكبير خاصة مع حلول شهر رمضان فيقبل عليها العديد من الاشخاص لشرائهم فهي تختلف أسعارها بشكل متفاوت من مكان الى اخر ومن منطقة إلى أخرى حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء اليوم ، 68 وبذلك تصل الى المستهلكين في الأسواق بسعر 76 جنيه في الكيلو الواحد وسوف نتعرف على تفاصيل أكثر خلال هذا المقال.

أسعار الدواجن اليوم

بلغ سعر الفراخ 68 جنيه ويتم بيعها فيها العصاة ب 76 جنيه، بينما سعر أسواق الأمهات قد بلغ في بورصه الدواجن 60 جنيه ويصل الى المستهلك في الأسواق الشعبية بقيمة 65 جنيه.

سعر الفرخة البرازيلي

بعد انتشار الفراخ البرازيلية التي غزت جميع الأسواق بسعر ارخص من الفراخ الأخرى فإن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أعلنت عن رفع سعر بيع الكيلو للدواجن البرازيلية المجمدة 20 جنيه ليكون سعرها 85 جنيه بدلا من 65 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

بدأ سعر الفراخ البلدي في انخفاض اليوم في بورصه الدواجن وأصبح 105 جنيه سعر الكيلو الواحد لتصل الى المستهلك في الأسواق التجارية الشعبية ب 115 جنيه بينما يأتي سعر الفراخ الساسو الحمراء في بورصه الدواجن بلغ سعرها 87 جنيه للكيلو الواحد وتباع للمستهلك في الأسواق بقيمة 104 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار أوراك الفراخ اليوم الأحد 9 أبريل

بلغ كيلو الأوراك في الأسواق ب 80 جنيه بينما يكون سعر الدبابيس 90 جنيه للكيلو الواحد والاجنحه تباع ب 60 جنيه وذلك في جميع الأسواق ويأتي سعر البانيه الذي يختلف من مكان إلى آخر وتتراوح اسعاره بقيمة 150 الى 160 كيلو الواحد.

سعر البيض اليوم

أسعار البيض تتأثر بشكل كبير بأسعار الدواجن حيث أن سعر البيض الأحمر اليوم قد استقر في بورصة البيض بقيمة 98 جنيه للكرتونه.

ليصل إلى المستهلك في الأسواق التجارية بقيمة 108 جنيه ما ينام جاء اسعار البط البلدي في الأسواق بسعر 135 جنيه.

وبلغ سعر البط الفرنساوي بقيمة 95 جنيه، حيث ان رئيس الاتحاد العام ثروة الزيني لمنتجي الدواجن صرح عن أزمة الأعلاف تزداد نتيجة نقص الافراجات من الموانئ ولفت النظر إلى أن الأعلاف تصل الى اسعار كبيره وفلكيه ووصل سعر الصويا إلى 40000 جنيه وسعرها وصل الى 19000 جنيه وقد خاله في مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية أنا منتجي البيض يتعرضون للخسارة في الطبق 25 جنيه بالرغم من وصوله الى المستهلك بسعر مرتفع واخدها ان اسعار الكتاكيت بدا فيها الانخفاض لعدم وجود رغبة عند المربيين في شرائه بسبب غلو الاعلاف.