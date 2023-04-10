موعد حركة النقل الخارجي 1444 وخطوات التقديم عبر نظام نور
موعد حركة النقل الخارجي 1444
أعلنت وزارة التربية السعودية مؤخراً عبر حسابها الرسمي في تويتر عن بدء فتح التقديم لحركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات العاملين في المجال التعليمي، وذكرت أوقات إغلاق التسجيل والخطوات التي يجب اتباعها حتى تُصدر نتائج التحويل، حددت الوزارة أربع فئات من المعلمين غير المؤهلين لتقديم طلبات النقل الخارجي، وأشارت إلى أن رابط التقديم عبر الإنترنت يمكن الوصول إليه من خلال نظام نور، ترمي هذه الإجراءات إلى تحسين شروط وظروف عمل المعلمين والمعلمات، من أجل تحسين أوضاعهم وتحسين أدائهم، نقدم لكم موعد حركة النقل الخارجي 1444 وخطوات التقديم عبر نظام نور، وكافة التفاصيل، تابعونا.
موعد حركة النقل الخارجي 1444 وخطوات التقديم عبر نظام نور
- سيبدأ التسجيل لحركة النقل الخارجي في يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023 ميلادي (18 شوال 1444 هـ)، وسينتهي في يوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023 ميلادي (7 ذو الحجة 1444 هـ).
- سيتم الإعلان عن النتائج في يوم ٢٨/١٠/١٤٤٤ هجري، وسيتاح فترة للاحتجاج على النتائج من ١/١١/١٤٤٤ إلى ٥/١١/١٤٤.
- ستتم الموافقة على النتيجة الأخيرة للحركة في تاريخ 8 نوفمبر 1444 هـ.
طريقة التقديم علي حركة النقل
يمكن للمعلمين والمعلمات الذين يرغبون في التقدم لحركة النقل الخارجي 1444 زيارة موقع نظام نور noor.moe.gov.sa وتسجيل جميع المعلومات اللازمة بعد ذلك، يتطلب الإجراء ضغط على رابط خدمات شؤون المعلمين لاختيار وتحديد رغباتها في النقل إلى مكان آخر، ينبغي فحص الشروط والأحكام المتعلقة، والموافقة عليها، ومن ثم التأكد من دقة بيانات المدرس، قبل تجهيز المستندات المطلوبة وإعداد قائمة الرغبات وتأكيدها.
شروط التقديم علي حركة النقل
- تنظم وزارة التعليم السعودية حركة النقل الداخلي والخارجي للعاملين في المجال التعليمي مستندة إلى مجموعة من الضوابط والقواعد التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع المتقدمين وحفظ حقوقهم. يتم اختصار المتقدمين بأساس نقاط محددة، مثل خبراتهم السابقة، أدائهم الرائع في عمله، كذلك على حسب التكريمات التي تحصِّلُ عَلَى طول فترات خِضْراء يعود لأهلِه.
- يحظر على بعض المدرسين والمدرسات الفئات تقديم طلب لتحريكهم، مثل أولئك الذين تجاوزوا غيابًا لأكثر من 15 يومًا خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني، والذين حصلوا على تقدير أداء وظيفهم في العام الماضي بأقل من 70 من 100، والذين يعانون من تسرب دائم ولم يتغير حالهم قبل إعلان النظام، بالإضافة إلى المؤقتين وطلاب التعارف والأشخاص المشاركة بهجاء دراسية، لا ينتهي الوقت الذي تُسرَّب فيه المعلومات قبل بدء السنة الدراسية المقبلة.
- يتضمن نظام “نور” الإلكتروني عدة خدمات لطلاب، المعلمين وأولياء الأمور، مثل السجل الوظيفي وتقديم التواريخ والأوقات الخاصة بالاختبارات، بالإضافة إلى توفير خدمات النقل المدرسية للطلاب والمعلِّمين، كذلك يُتَبَوَّأٌ أولياء الأمور مرحَلاً مهمًّا في حياة أولادهم عبر استخدام تطبيق “آب كادر” لِلاْطْلاعِ على تطوراتهِ في المشاركةِ التفاعُليةِ بالصفوف.
- الفرص التعليمية بشكل فعال. وتتضمن المزايا التي يوفرها النظام متابعة درجات الطلاب وجدول الحصص وإدارة المهام، فضلاً عن توافر محتوى تعليمي عبر الإنترنت وأدوات التواصل مع المعلمين. كما يسهل النظام الاتصال بين المدارس وأولياء الأمور من خلال نظام رسائل sms، كذلك يقدم دورات تدريبية لتأهيل المعلمين للاستخدام في طرق التعلُّم عبر نظام نور. تُوفِّر لهم فرصًا كافية لتحقيق النجاح والتفوُّق في حياتِهم المهنية والأكاديمية.