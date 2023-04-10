“اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا” ادعية العشرة الاواخر من رمضان 1444

ادعية العشرة الاواخر من رمضان، ساعات قليله تفصلنا عن بدأ العشرة الاواخر من شهر رمضان 1444 هجريا حيث يزداد البحث عن فضل الليالي العشر وافضل الادعية لان يكون فى هذة الليالي ليله القدر، حيث هناك ليالي يكون فيها الدعاء مجاب مثل ليله القدر وليله عيد الفطر وليله النصف من شعبان وليله عرفة وليله الجمعة، ومن خلال موقع البديل سنتعرف علي افضل الادعية فى هذة الليالى، واهم الاعمال المستحبه فيها.

ادعية العشرة الاواخر من رمضان

اللهم قَرِّبْنى إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَى سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ.

اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.

اَللّهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّل سَبيلى إلى خَيراتِهِ، وَلا تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ و افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ جِنانِك، وَأغْلِقْ عَنّى فيهِ أبْوابَ نّيرانِك، وَوَفِّقْنى فيهِ لِتِلاوَةِ قُرْآنِك.

اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأَنْ اُطيعَكَ وألا أعصِيكَ اجْعَلْنى فيهِ رَبى مُحبّاً لأَوْليائِكَ مُعادِياً لأَعدْائكَ مُسْتنّاً فيهِ بِسُنَّةِ خاتَمِ أنْبِيائِكَ.

الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان

1. الاعتكاف، حيث يعتبر الاعتكاف من افضل الاعمال المستحبة في العشرة الاواخر من شهر رمضان المبارك حيث كان االرسول صلي الله عليه وسلّم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان حتي نهاية عمره.

2. قيام الليل، كان النبي يامر الصحابة علي قيام الليل في العشر الاواخر من شهر رمضان حيث لقيام الليل له فضل عظيم خاصة في العشرة الاواخر من شهر رنضان حيث يزيد من الحسنات ويطهر القلوب ويزيد الحسات.

3. قراءة القرآن، ويعد قراءة القرآن من أفضل الأعمال طوال العام، وتزداد القراءة خلال شهر رمضان أكثر، وذلك لأهمية الشهر العظيم، ومضاعفة الثواب والأجر.

4. الدعاء، يجب الاكثار من الدعاء وليس في العشرة الاواخر فقك بل في جميع الايام والاكثارمن الدعاء في هذة الليالي المباركة حيث الدعاء يغير الاقادر.

5. الإكثار من الصدقة والزكاة، يجب الاكثار من الصدقة حيث تعتبر الزكاه ركن من اركان الاسلام لمنع البخل ومساعدة الغير.

6. الذكر والتهليل، حيث يجب علي مسلم الاكثار من ذكر الله سبحانة وتعالي والاستغفار حيث يقول الله سبحانة وتعالي “الا بذكر الله تطمئن القلوب”.