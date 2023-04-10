علامات ليله القدر والدعاء المستجاب في هذة الليله.. ليله خير من الف شهر

علامات ليله القدر، ساعات قليله تفصلنا عن بداية الليالي العشر الاواخر من شهر رمضان 1444 حيث يكون في الليالي العشر ليله القدر التي تعتبر من افضل الليالي المستجابة الدعاء، حيث ينتظر المسلمين هذة الليلة.

علامات ليله القدر

تكون علامات ليلة القدر فقد قال الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ»

موعد ليلة القدر

ليلة 21 رمضان 1444 من مغرب الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 وحتى فجر الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023.

ليلة 23 رمضان 1444 من مغرب الخميس الموافق 13 أبريل 2023 وحتى فجر الجمعة الموافق 14 أبريل 2023.

ليلة 25 رمضان 1444 من مغرب السبت الموافق 15 أبريل 2023 وحتى فجر الأحد الموافق 16 أبريل 2023.

ليلة 27 رمضان 1444 من مغرب الاثنين الموافق 17 أبريل 2023 وحتى فجر الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023.

ليلة 29 رمضان 1444 من مغرب الأربعاء الموافق 19 أبريل وحتى فجر الخميس 20 أبريل 2023.

دعاء ليلة القدر المستجاب

اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين وإلى وجهك ناظرين.اللهم وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِني فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لي الحَوائِجَ والآمالَ اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السّلام، وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين ربي أسألك في هذه الأيام الفضيلة، ليلة القدر وخيرها وبركاتها وأسرارها، وأسألك قبول دعواتي وقضاء حاجاتي، واقبل دعوات كل من رفع يديه للسماء ودعاك يا الله.