مُتوفرة حالاً .. اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الواجبة الأخيرة 2023 كشف المشمولين pdf كامل

حالة من الترقب والانتظار من قبل المواطنين بالعراق بالوقت الحالي من أجل معرفة كشف المشمولين في الوجبة الأخيرة التي اعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية والتي تبلغ 100 دينار عراقي وذلك من أجل مساعدة المواطنين بالعراق غلي المعيشة بالوقت الحالي .

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ان قبل حلول الشهر القادم سوف تقوم الوزارة بتوفير كشوفات المقبولين في الرغاية الإجتماعية وجدير ان الوزارة تسعي إلي توفير وفرز الاسماء التي تقدمت بالفترة الأخيرة للحصول علي الرعاية الإجتماعية التي وفرتها الدولة للفئة التي تعاني من الفقر بالوقت الحالي .

شروط الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

وجدير أن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية اعلنت عن توافر شروط للحصول علي الرعاية الإجتماعية للحصول عليها وستكون متوفرة عبر المقال التالي علي الجميع اتباع الشروط للحصول علي الرعاية الإجتماعية الوجبة الاخيرة .

ان يكون المتقدم للرعاية الاجتماعية عراقي الجنسية ويكون مقيم داخل دولة العراق.

ان يكون عدد افراد الاسرة للمتقدم للرعاية الاجتماعية 4 افراد.

ان لا يقل عمر الرجل الذكر المتقدم للرعايةة الاجتماعية عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

ان لا يقل عمر النساء المتقدمة للرعاية الاجتماعية عن 15 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً.

ومن اهم الشروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية ان لا يكون له الحق في التأمين من ذوي الاملاك.

الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 منصة مظلتي

اولاً الدخول عبر موقع وزارة العمل المسئولة عن الرعاية الاجتماعية في العراق.

المسئولة عن الرعاية الاجتماعية في العراق. ثانياً اختيار منصة مظلمتي وذلك من القائمة الرئيسية في الصفحة الرئيسية.

ثالثاً بعد ذلك اختيار قسم الرعاية الاجتماعية.

رابعاً الضغط علي أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

خامساً تحديد الوجبة التاسعة للرعاية الاجتماعية.

سادساً ادخال جميع البيانات للمتقدم للرعاية الاجتماعية وذلك بشكل صحيح.

سابعاً الضغط علي خانة الاستتعلام.

وجدير أن هناك الكثير من المواطنين تسعي للحصول علي الرعاية الإجتماعية بالعراق بالوقت الحالي ولكن حتي الأن لم تخرج وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لتؤكد توفير الأسماء .