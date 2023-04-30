عربي و دولي

نزل الأن : كشف PDF بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 منصىة مظلتي

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

علي ابو مازنمنذ 5 دقائق
0
pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

كشفت مصادر عراقية بالساعات الماضية عن الاعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق ، عبر رابط منصة مظلتي العراقية التي وفرتها الدولة للمواطنين التي تعاني بالوقت الحالي في ظل الظروف الصعبة، وجدير ان خلال فترى التقديم تقدم آلاف المواطنين بهذه الرعاية ، في ظل الاوضاع  الصعبة التي يعاني منها والركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد وفي هذا السياق تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية نحو 300 ألف طلب آخر وجبة اجتماعية.

شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

  • أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
  • أن يمتلك أسرة من أربعة أفراد على الأقل.
  • أن يتجاوز عمره 18 سنة وأن لا يقل عن 60 للرجال، والسيدات بين 15 إلى 55.
  • مسجل مسبقا في الشؤون الاجتماعية.
  • عدم امتلاك أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي

واكدت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية انها ستقوم بالإعلان عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية على موقع الوزارة تحديداً في منصة مظلتي.

تابع أيضا الأن مواضيع عن الرعاية الإجتماعية

ويستطيع جميع المواطنين التي تستوفيهم الشروط القيام بالتسجيل في الرعاية الإجتماعية التي توفرها الدولة للمواطنين بالوقت الحالي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالي ويمكن ايضا معرفة المقبولين من خلال الخطوات التالية تابع معنا .

  • الدخول لموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa.gov.iq.
  • الضغط على تقديم منصة مظلتي الوجبة 9 العراق.
  • ثم نختار الرعاية الاجتماعية.
  • بعدها أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية.
  • أضف المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
  • اضغط على استعلام عن أسماء المشمولين الجدد.
  • ستظهر لك كافة أسماء المستفيدين وأسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.
علي الجميع اتباع الخطوات المتوفرة للحصول علي اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق .

الوسوم
علي ابو مازنمنذ 5 دقائق
0

مقالات ذات صلة

مُتوفرة حالاً .. اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الواجبة الأخيرة 2023 كشف المشمولين pdf كامل

منذ 8 دقائق
كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 عبر منصة مظلتي

شعليك : رابط أسماء المشمولين pdf بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

منذ 8 دقائق

المؤسس عثمان الحلقة 124 مترجمة بالعربي علي قصة عشق

منذ 17 دقيقة
تردد قناة طيور الجنة toyor al jannah tv HD الجديد 2023

Toyor al janah : تردد قناة طيور الجنة 2023 علي نايل سات وعرب سات

منذ 22 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى