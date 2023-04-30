نزل الأن : كشف PDF بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 منصىة مظلتي

كشفت مصادر عراقية بالساعات الماضية عن الاعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق ، عبر رابط منصة مظلتي العراقية التي وفرتها الدولة للمواطنين التي تعاني بالوقت الحالي في ظل الظروف الصعبة، وجدير ان خلال فترى التقديم تقدم آلاف المواطنين بهذه الرعاية ، في ظل الاوضاع الصعبة التي يعاني منها والركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد وفي هذا السياق تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية نحو 300 ألف طلب آخر وجبة اجتماعية.

شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يمتلك أسرة من أربعة أفراد على الأقل.

أن يتجاوز عمره 18 سنة وأن لا يقل عن 60 للرجال، والسيدات بين 15 إلى 55.

مسجل مسبقا في الشؤون الاجتماعية.

عدم امتلاك أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي

واكدت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية انها ستقوم بالإعلان عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية على موقع الوزارة تحديداً في منصة مظلتي.

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ويستطيع جميع المواطنين التي تستوفيهم الشروط القيام بالتسجيل في الرعاية الإجتماعية التي توفرها الدولة للمواطنين بالوقت الحالي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالي ويمكن ايضا معرفة المقبولين من خلال الخطوات التالية تابع معنا .

الدخول لموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa.gov.iq.

الضغط على تقديم منصة مظلتي الوجبة 9 العراق.

ثم نختار الرعاية الاجتماعية.

بعدها أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية.

أضف المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على استعلام عن أسماء المشمولين الجدد.

ستظهر لك كافة أسماء المستفيدين وأسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

علي الجميع اتباع الخطوات المتوفرة للحصول علي اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق .