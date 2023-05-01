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spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي

البديلمنذ 30 دقيقة
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اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ، يبحث المواطنون الان عن اسماء المعتمدين في برنامج الرعاية الاجتماعية. بما أن عملية التسجيل تتم من خلال الموقع الرسمي للوزارة وبعد أن قامت الوزارة بتسهيل الأمر ، تتم عملية الاستفسار إلكترونيًا حيث توفر العديد من الخدمات لجميع المواطنين في جميع أنحاء الدولة.

spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 ، والتي يتم من خلالها أيضًا التحقق من الأسماء المعتمدة ، حيث تنشر الوزارة القوائم بشكل تدريجي على ثلاث دفعات ، بحيث تزداد الاستفسارات طوال شهر رمضان المبارك ، بحضور آلاف المواطنين الذين تقدموا عبر موقع الوزارة. قضوا الوجبة التاسعة المتوقعة ، وحصلوا على البيانات المطلوبة بشكل صحيح دون أخطاء ، وقاموا بالتسجيل لأن الوزارة تدرس بعناية طلبات المتقدمين ويتم نشر الأسماء فيها على الفور. موقع إلكتروني.

الرعاية الاجتماعية ، العراق 2023

  1. يجب عليك زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، My Parachute Platform.
  2. ثم اكتب رقم البطاقة الذكية في الحقل المقدم.
  3. بعد التأكد من صحة البيانات المكتوبة ، تحتاج إلى الضغط على زر البحث.
  4. ستظهر النتائج أمامك على الفور.

سيتم عرض نتائج الأهلية لجميع المواطنين المسجلين إلكترونيًا من خلال المنصة الرسمية التي ستوفر العديد من الخدمات الأخرى لجميع المواطنين بدلاً من الذهاب إلى أحد مكاتب الوزارة المنتشرة في جميع المحافظات لاستكمال هذه الأمور. .

متطلبات دخول الرعاية الاجتماعية

  • يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
  • أن يكون قد سبق له التسجيل في الشؤون الاجتماعية.
  • يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  • يجب عليه تحميل جميع الوثائق.
  • ليس لديه أصول ذات قيمة مالية عالية.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تحاول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باستمرار تسهيل الأمر على جميع المواطنين في جميع أنحاء الدولة ، لذلك أطلقت رابطها الخاص للاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في المنزل عن طريق إدخال رقم بطاقة مقدم الطلب.

لضمان حصول جميع الأسر المحتاجة والعاطلين عن العمل على الدعم الذي يستحقونه ، تطلب الوزارة باستمرار من المواطنين تحديث بياناتهم عبر موقع منصة Mazalati الخاص بهم ، لذلك يجب تقديم أي بيانات جديدة عبر موقع الوزارة. وقوع أي حدث جديد.

البديلمنذ 30 دقيقة
0

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