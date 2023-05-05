LINK pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 العراق

تعتبر كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين العراقيين، خاصة خلال شهر رمضان الكريم. وتعد هذه الرعاية الاجتماعية من البرامج التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين الفقراء والمحدودي الدخل في العراق. ولذلك، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بإطلاق رابط كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة عبر موقع مظلتي وزارة العمل لعام 2023، حيث يتم الإعلان عنها على مستوى جميع المحافظات العراقية. وللحصول على هذه الرعاية الاجتماعية، يتم تقديم الطلبات المناسبة وتحديد المؤهلات المناسبة، و بعد دراسة الطلبات تتم إعلان كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية. وبما أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكدت أن أي كشوفات خارج موقعها الرسمي لا تخصها، فعلى المواطنين تجنب البحث عن هذه الكشوفات في المواقع غير الرسمية. ويتم صرف الوجبة التاسعة وفقًا للحالة والظروف المعيشية للمستفيدين، و ليس بشكل عشوائي.

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يكافح العديد من الأشخاص المشاركين في الرعاية الاجتماعية ليلًا ونهارًا لمعرفة موعد قضاء الوجبة التاسعة. وشهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يبحثون عبر جوجل عن مستفيدين من الدعم والرعاية الاجتماعية ، حيث يواجه معظم المواطنين مواقف صعبة ، أملاً في الحصول على قيمة الدعم قبل عيد الفطر. يفضل مواطنو العراق الالتحاق بالبرنامج التاسع لأن وزارة التضامن الاجتماعي تهدف دائمًا إلى ضمان الدعم لجميع المؤهلين ، مما يشير إلى أهمية وجود شروط أساسية وضوابط صارمة لضمان المؤهلين فقط. مقبولة في البرامج اليوم pdf اسماء مغطيات الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة العراق 2023 ومتابعتنا لكافة التفاصيل.

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خلال فترة التسجيل ، تلقت وزارة التضامن الاجتماعي العراقية 300000 طلب في فترة زمنية قصيرة للغاية. بالإضافة إلى المواطنين العراقيين ، أشارت الوزارة إلى أن الدعم سيكون لفئة خاصة من الأشخاص ذوي الوضع الاقتصادي المحدود وغير المسجلين في أنظمة الدعم الحكومية الأخرى ، مشيرة إلى أن الحكومة تتبع نهجا صارما في فحص الطلبات. دعم الفئة الأولى التي تستحق هذا الدعم للمتقدمين للحصول على المساعدة من البرنامج والحصول على الوجبة الأخيرة ، والسبب الرئيسي للتأخير في إعلان نتيجة الإدراج هو عدم التحقق من الطلبات حتى الآن ؛ نظرًا لأن العملية تتطلب الدقة والشفافية ، فلا يتعرض أي مقدم طلب للظلم. ومن المنتظر أن تظهر النتائج في جميع محافظات العراق وهي البصرة وبغداد وبابا وأربيل ومحافظات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

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