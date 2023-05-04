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علشان تشوف السوبر.. تردد قناة اون تايم سبورت 2023 علي نايل سات

البديلمنذ ساعتين
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قناة أون تايم سبورت هي إحدى القنوات الرياضية المصرية التي تحظى بشعبية كبيرة بين محبي الرياضة في مصر. تهتم القناة بنقل العديد من البطولات المحلية والدولية وتعرض مباريات الفرق المصرية كالأهلي والزمالك بشكل متواصل. كما تنقل القناة بطولات الصالات والألعاب الرياضية الأخرى. يمكن مشاهدة قناة أون تايم سبورت ببث مباشر على العديد من السيرفرات المختلفة وتستطيع أيضا مشاهدة القناة على التليفزيون الأرضي بتثبيتها على التردد الأرضي UHF 32. يعتبر تغطية قناة أون تايم سبورت للرياضة المصرية شديد الدقة وذلك يجعلها المصدر الرئيسي لتغطية أخبار الرياضة في مصر.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023

تردد القناة: 11861.
القمر الصناعي: نايل سات.
الترميز: 27500.
الاستقطاب: افقي.

خطوات استقبال تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية 2023

افصل كابل جهاز الاستقبال عن التلفزيون.
قم بتوصيل سلك التلفزيون الأرضي بشاشة التلفزيون.
انتقل إلى إعدادات التلفزيون.
اختر Auto Tuning.
انقر فوق البحث الرقمي.
انتظر حتى يتم البحث في القناة.

البديلمنذ ساعتين
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