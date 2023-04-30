شعليك : رابط أسماء المشمولين pdf بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

شهدت الأونة الأخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل المواطنين العراقيين في البصرة وكافة المحافظات الأخر بالعراق وذلك من أجل الإطلاع علي اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية التي وفرتها الدولة للمواطنين التي تعاني بالوقت الحالي من تدهور الاقتصاد وجدير أن الدولة قامت بتوفير منصة الكترونية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكي توفر خدمات الحصول علي الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والتي تم توفيرها لكي تساعد المواطنين بالوقت الحالي علي المعيشة في ظل صعوبة وارتفاع اسعار السلع بالعراق .

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وتعمل الحكومة العراقية بالوقت الحالي في ظل ارتفاع الاسعار وصعوبة المعيشة علي توفير الدعم للمواطنين بالعراق التي تعاني من ارتفاع الاسعار وجدير ان تقدم أكثر من 30000 ألف مواطن بالعراق للحصول علي الإعانة او الرعاية الاجتماعية، وجدير أن الدولة وضعت شروط للحصول علي الرعاية الاجتماعية .

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

الجنسية العراقية لمقدم الطلب.

الإقامة الدائمة في العراق.

يتوجب أن يكون عدد المستفيدين المطلوبين للمساعدة في العائلة مؤهلاً بألا يقل عن أربعة.

تقدِّم البيانات مُسبقاً إلى دائرة الشؤون الاجتماعية في العراق.

عدم وجود أي شخص يعول الأسرة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية موقع منصة مظلتي

الذهاب إلى منصة مظلتي.

بعد ذلك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح في الأماكن المخصصة.

ثم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

وتحميل ملف كشوفات الأسماء بصيغة pdf والبحث عن اسم الشخص المتقدم.

يمكن للجميع الحصول علي أسماء المشمولين من خلال اتباع الخطوات التي ستجدونها متوفرة عبر موقعنا البديل الذي يقوم بتوفير كل الاخبار الحصرية لحضراتكم لذلك علي الجميع معرفة الشروط وطرق الحصول علي اسماء من شملتهم الرعاية الإجتماعية بالعراق.