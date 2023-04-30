pdf.. عرض كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة عبر موقع molsa.gov.iq

يترقب الملاين بالعراق بالوقت الحالي الحصول علي أسماء المشمولين في والوجبة الاخيرة التي اعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، والتي تساهم في مساعدة المواطنين بالوقت الحالي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة بسبب الاقتصاد، وكشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية انها تعمل علي توفير pdf كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع molsa.gov.iq وحالة من الترقب من قبل المواطنين بالوقت الحالي للحصول علي الاعانة التي تساوي 100 دينار عراقي .

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

واكدت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية انها تعمل حاليا علي فرز اسماء المتقدمين للحصول علي الرعاية الأجتماعية بالعراق خلال الايام الجاري ولذلك بات هنا الكثير من البحث من قبل المواطنين للحصول علي الأموال خلال الفترة القادمة وفي حالة توفر اسماء سوف نقوم بتوفيرها بملف بي دي اف لحضراتكم علي الفور .

علي الجميع اتباع الخطوات التالية للحصول علي أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية بالعراق وجدير ان الوزارة تقوم حالياً بفحص المتقدمين لإعطائهم الموافقة للحصول علي الوجبة الأخيرة والتاسعة كما يطلق عليها.

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

قم بالدخول إلى الخدمات الالكترونية.

اختر اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة.

قم بتحميل الكشوف على جهازك بسهولة من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بذلك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023