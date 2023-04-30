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pdf.. عرض كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة عبر موقع molsa.gov.iq

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

علي ابو مازنمنذ ساعة واحدة
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يترقب الملاين بالعراق بالوقت الحالي الحصول علي أسماء المشمولين في والوجبة الاخيرة التي اعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، والتي تساهم في مساعدة المواطنين بالوقت الحالي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة بسبب الاقتصاد، وكشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية انها تعمل علي توفير pdf كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع molsa.gov.iq وحالة من الترقب من قبل المواطنين بالوقت الحالي للحصول علي الاعانة التي تساوي 100 دينار عراقي .

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

واكدت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية انها تعمل حاليا علي فرز اسماء المتقدمين للحصول علي الرعاية الأجتماعية بالعراق خلال الايام الجاري ولذلك بات هنا الكثير من البحث من قبل المواطنين للحصول علي الأموال خلال الفترة القادمة وفي حالة توفر اسماء سوف نقوم بتوفيرها  بملف بي دي اف لحضراتكم علي الفور .

علي الجميع اتباع الخطوات التالية للحصول علي أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية بالعراق وجدير ان الوزارة تقوم حالياً بفحص المتقدمين لإعطائهم الموافقة للحصول علي الوجبة الأخيرة والتاسعة كما يطلق عليها.

  • قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
  • ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.
  • قم بالدخول إلى الخدمات الالكترونية.
  • اختر اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة.
  • قم بتحميل الكشوف على جهازك بسهولة من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بذلك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

  • ليست لديك ملكيات أو تأمين صحي أو اجتماعي.
  • تم التسجيل مسبقا في النزاعات الاجتماعية.
  • يجب على النساء أن يكون عمرهن بين 15-55 عامًا.
  • ينبغي أن يكون عمر الرجال لا يقل عن 60 سنة.
  • يجب أن يكون سن المتقدم للحصول على الرعاية 18 عامًا على الأقل.
  • أن يكون لديك عائلة مؤلفة من ٤ أشخاص على الأفل.
  • أن يكون المتقدم مواطنا عراقيا.

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علي ابو مازنمنذ ساعة واحدة
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