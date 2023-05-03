كشف المشمولين PDF .. رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة العراق 2023 عبر منصة مظلتي العراقية

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن بدء عملية توزيع الرعاية الاجتماعية التي توفرها للمواطنين التي تعاني من الفرق بالوقت الحالي في ظل الظروف الصعبة وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعي العراقية ان هناك الكثير من المواطينن التي لا تستحق الحصول علي الرعاية حصلت عليها ولكن سوف يتم استرداد الاعانة خلال الفترة القادمة .

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة العراق

يوجد رابط الكتروني للاستعلام عن الاسماء المتضمنة في الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة للعائلات المحتاجة في العراق ويتم التقديم من خلاله منذ فتح باب التسجيل للوجبة الاخيرة ويتم تفعيله بشكل دائم على مدار اليوم ل الاستفسارات في أي وقت ممكن متاحة لك ، وتكون خاصة بوزارة العمل والشؤون الشبكة الاجتماعية العراقية ، والرابط مباشرة إلى منصة مظلتي .

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية