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كشف المشمولين PDF .. رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة العراق 2023 عبر منصة مظلتي العراقية

علي ابو مازنمنذ 4 ساعات
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اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن بدء عملية توزيع الرعاية الاجتماعية التي توفرها للمواطنين التي تعاني من الفرق بالوقت الحالي في ظل الظروف الصعبة وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعي العراقية ان هناك الكثير من المواطينن التي لا تستحق الحصول علي الرعاية حصلت عليها ولكن سوف يتم استرداد الاعانة خلال الفترة القادمة .

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة العراق

يوجد رابط الكتروني للاستعلام عن الاسماء المتضمنة في الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة للعائلات المحتاجة في العراق ويتم التقديم من خلاله منذ فتح باب التسجيل للوجبة الاخيرة ويتم تفعيله بشكل دائم على مدار اليوم ل الاستفسارات في أي وقت ممكن متاحة لك ، وتكون خاصة بوزارة العمل والشؤون الشبكة الاجتماعية العراقية ، والرابط مباشرة إلى منصة مظلتي .

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 

  • الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر الرابط الالكتروني.
  • الضغط على منصة مظلتي الالكترونية والدخول إليها.
  • الضغط على خانة الاستعلام عن أسماء المشمولين من الدعم المالي.
  • اختيار الوجبة المراد الاستعلام عن المقبولين بها وهي التاسعة.
  • كتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لكلا منها.
  • الضغط على أيقونة البحث وستظهر جميع الأسماء الخاصة بالدعم المقبولين.

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علي ابو مازنمنذ 4 ساعات
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