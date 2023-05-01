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اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة كشوف PDF عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

علي ابو مازنمنذ ساعة واحدة
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أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 منصة مظلتي

يترقب الملايين بالعراق بالوقت الحالي الكشف عن أسماء المشمولين في العراية الإجتماعية 2023 الوجبة التاسعة التي اعنلت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق، حيث اعلنت الوزارة عن توفير منصة الكترونية لكي توفر الاعانة للمواطنين التي تعاني من الغلاء وارتفاع الاسعار وجدير ان الوزارة اعلنت عن شروط للحصول علي الرعاية الإجتماعية وسوف تجدونها متوفرة عبر موقعنا وسنقوم بالكشف عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية بالعراق عقب الكشف عن اسماء المشمولين في الوجبة التاسعة .

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023

ونوفر لحضراتكم خطوات القيام بعملية التسجيل في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية، للحصول علي الرعاية الكاملة والتي توازي 100 دينار عراقي للأسر الفقيرة وجدير أن ظهر بالفترة الماضية حصول اسر علي اعانة والشروط لم تستوفيهم وجاري استرداد المبالغ التي تحصلت عليها تلك الاسر كما اعلنت وزارة العمل للحصول علي الرعاية اتبع الخطوات التالية .

  • قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
  • ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.
  • قم بالدخول إلى الخدمات الالكترونية.
  • اختر اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة.
  • قم بتحميل الكشوف على جهازك بسهولة من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بذلك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

  • ليست لديك ملكيات أو تأمين صحي أو اجتماعي.
  • تم التسجيل مسبقا في النزاعات الاجتماعية.
  • يجب على النساء أن يكون عمرهن بين 15-55 عامًا.
  • ينبغي أن يكون عمر الرجال لا يقل عن 60 سنة.
  • يجب أن يكون سن المتقدم للحصول على الرعاية 18 عامًا على الأقل.
  • أن يكون لديك عائلة مؤلفة من ٤ أشخاص على الأفل.
  • أن يكون المتقدم مواطنا عراقيا.

كيفية التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

  1. الأرملة.
  2. المطلقة.
  3. العزباء.
  4. زوجة المحكوم ويشترط أن يكون لديها ما يثبت ذلك من أوراق.
  5. العاجر.
  6. العاطل عن العمل.
  7. اليتيم.
  8. يجب أن لا يقل عمر المتقدم الذكر عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن ستين عاماً.
  9. يجب أن يكون عمر الإناث لا يقل عن خمسة عشر عاماً ولا يزيد عن خمسة وخمسين عاماً.
  10. يجب أن تكون الأسرة المستحقة مكونة من أربعة أفراد أو أكثر.
  11. يجب أن لا يمتلك المواطن أي أملاك أو عقارات أو أراضي.
  12. يجب أن لا يمتلك المواطن تأمين صحي

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علي ابو مازنمنذ ساعة واحدة
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