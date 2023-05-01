اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة كشوف PDF عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

يترقب الملايين بالعراق بالوقت الحالي الكشف عن أسماء المشمولين في العراية الإجتماعية 2023 الوجبة التاسعة التي اعنلت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق، حيث اعلنت الوزارة عن توفير منصة الكترونية لكي توفر الاعانة للمواطنين التي تعاني من الغلاء وارتفاع الاسعار وجدير ان الوزارة اعلنت عن شروط للحصول علي الرعاية الإجتماعية وسوف تجدونها متوفرة عبر موقعنا وسنقوم بالكشف عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية بالعراق عقب الكشف عن اسماء المشمولين في الوجبة التاسعة .

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023

ونوفر لحضراتكم خطوات القيام بعملية التسجيل في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية، للحصول علي الرعاية الكاملة والتي توازي 100 دينار عراقي للأسر الفقيرة وجدير أن ظهر بالفترة الماضية حصول اسر علي اعانة والشروط لم تستوفيهم وجاري استرداد المبالغ التي تحصلت عليها تلك الاسر كما اعلنت وزارة العمل للحصول علي الرعاية اتبع الخطوات التالية .

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

قم بالدخول إلى الخدمات الالكترونية.

اختر اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة.

قم بتحميل الكشوف على جهازك بسهولة من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بذلك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

ليست لديك ملكيات أو تأمين صحي أو اجتماعي.

تم التسجيل مسبقا في النزاعات الاجتماعية.

يجب على النساء أن يكون عمرهن بين 15-55 عامًا.

ينبغي أن يكون عمر الرجال لا يقل عن 60 سنة.

يجب أن يكون سن المتقدم للحصول على الرعاية 18 عامًا على الأقل.

أن يكون لديك عائلة مؤلفة من ٤ أشخاص على الأفل.

أن يكون المتقدم مواطنا عراقيا.

كيفية التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023