نشرت وزارة التربية والتعليم اليمنية رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس اليمن 2023 للثانوية العامة والصف التاسع في جميع محافظات، يمكنك الحصول على رقم موقع جلوسك بسهولة تامة من خلال زيارة الرابط الذي يتبع للموقع الرسمي للوزارة، حيث اهتمّت الوزارة بإنشائه وجهزته، وطرح هذا المقال لكي تستطيع معرفة إجابتك بالأمر بسهولة.

رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس اليمن 2023 للثانوية العامة والصف التاسع في جميع محافظات

يمكنك الحصول على رقم الجلوس في امتحانات الثانوية والتاسع في اليمن باستخدام سلسلة من الإجراءات.

يتطلب الأمر أن تدخل الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في اليمن عن طريق “الرابط” في البداية.

بعد ذلك، يتم اختيار كلمة تشير إلى رقم الجلوس.

ثمَّ، اختيار كلمة مُرادفة لكلمة “ثانوي” أو “تاسع”.

وبعد ذلك، حيث يتم تعبئة نموذج الطلب، سيتطلب من المتقدم كتابة اسمه الرباعي كما هو مذكور في شهادة الميلاد.

يتم البحث عن رقم الجلوس في المرتبة الخامسة.

ينبغي الانتظار قليلاً حتى يتم تحميل الصفحة، نظراً للضغط الكبير عليها عند زيارة الموقع.

تصريحات وزارة التربية والتعليم اليمنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن توفير أرقام جلوس لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي والصف التاسع، في الوقت الحالي، يشهد استعلام أرقام الجلوس للطلاب في الثانوية العامة زيادة كبيرة، وتم إضافة رابط خاص بالاستعلام عن أرقام الجلوس لهذا العام (٢٠٢٣) من قبل وزارة التعليم قبيل انطلاق امتحانات التخرج.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023

يجدر بالإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن موعد إعلان النتائج خلال الفترة الثانية من شهر أغسطس، سيتم الإعلان عنها في جميع مناطق اليمن بشكل متداول، سواء كانوا طلاب علميين أو أدبيين فقط، تقدمت الوزارة بالعديد من الخدمات، ومنها رابط مخصص للمستفيدين يتيح لهم معرفة النتائج.

في ختام مقالنا رابط الاستعلام عن رقم الجلوس بالاسم اليمن 2023 للثانوية العامة والصف التاسع في جميع محافظات، كما قدمنا لكم جميع التفاصيل والمعلومات حول الرابط المُستخدَم للاستعلام عن رقم الجلوس لطلاب الصف التاسع أو الثانوي.