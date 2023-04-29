تجهيزات لحفل عمرو دياب في جدة – تخفيضات هائلة على أسعار التذاكر لحضور الحفل

عمرو دياب في جدة يبدأ لتجهيز حفل غنائي هناك سعر التذكرة يبدأ من 500 إلى 2000 ريال سعودي كما توجد العديد من الشروط الخاصة بهذا الحفل لمنع حدوث أي مشاجرات أو مخالفات بالإضافة إلى أن أسعار التذاكر تختلف على حسب الفئة وتبدأ الفئات من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخامسة.

عمرو دياب في جدة

قام عمرو دياب بالسفر إلى جدة لإقامة حفل هناك وبعدها صدر الموقع الرسمي الخاص بالحجز بأسعار التذاكر التي تتراوح ما بين 500 إلى 2000 ريال سعودي على حسب الفئة.

يتم إقامة هذا الحفل في يوم 27 من شهر أغسطس على شاطئ يسمي انديجو جدة في تمام الساعة الرابعة عصرا وتستمر لمدة ساعتين.

يقدم عمرو دياب في هذه الحفلة أبرز أعماله الغنائية.

أسعار حفل عمرو دياب في جدة