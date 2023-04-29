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تجهيزات لحفل عمرو دياب في جدة – تخفيضات هائلة على أسعار التذاكر لحضور الحفل
عمرو دياب في جدة يبدأ لتجهيز حفل غنائي هناك سعر التذكرة يبدأ من 500 إلى 2000 ريال سعودي كما توجد العديد من الشروط الخاصة بهذا الحفل لمنع حدوث أي مشاجرات أو مخالفات بالإضافة إلى أن أسعار التذاكر تختلف على حسب الفئة وتبدأ الفئات من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخامسة.
عمرو دياب في جدة
- قام عمرو دياب بالسفر إلى جدة لإقامة حفل هناك وبعدها صدر الموقع الرسمي الخاص بالحجز بأسعار التذاكر التي تتراوح ما بين 500 إلى 2000 ريال سعودي على حسب الفئة.
- يتم إقامة هذا الحفل في يوم 27 من شهر أغسطس على شاطئ يسمي انديجو جدة في تمام الساعة الرابعة عصرا وتستمر لمدة ساعتين.
- يقدم عمرو دياب في هذه الحفلة أبرز أعماله الغنائية.
أسعار حفل عمرو دياب في جدة
- الفئة الأولى من حفل عمرو دياب في جدة تساوي 500 ريال سعودي أي حوالي 2,549 جنية مصري.
- كما أن سعر الفئة الثانية من حفل عمرو دياب في جدة يمكن أن تصل إلى 750 ريال سعودي.
- سعر تذكرة الفئة الثالثة من حفل عمرو دياب في جدة أو ما تسمى بالتذكرة الذهبية يمكن أن تصل إلى 1400 ريال سعودي.
- سعر تذكرة الفئة الرابعة أو ما تسمى تذكرة vip من حفل عمرو دياب في جدة يمكن أن تصل إلى 1650 ريال سعودي.
- سعر تذكرة الفئة الخامسة vip من حفل عمرو دياب في جدة يمكن أن تصل إلى 2000 ريال سعودي.