تردد القنوات
تعرف على تردد قناة كراميش لمشاهدة أحدث الأغاني وأفلام الأطفال الكرتونية
تردد قناة كراميش، في بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر مارس من المتوقع أن تظهر بعض الترددات الجديدة للعديد من القنوات وخاصة على القمر الصناعي نايل سات حيث قامت قناة كراميش بإصدار ترددها الجديد في بداية عام 2023 والتي تقوم بنشر إذاعة الأناشيد الغنائية المتنوعة وإذاعة البرامج الإلكترونية للأطفال في كافة دول العالم والوطن العربي
تردد قناة كراميش
يثار تساؤل العديد من الأمهات عن تردد قناة كراميش الجديد لمشاهدة أطفالهم حيث جاء تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات كما يلي:
- تردد القناة 11603 أو 11315 أو 11390.
- معدل ترميز القناة: أفقي.
- الاستقطاب: 27500.
- معامل الخطأ: 4/3.
خطوات تنزيل تردد قناة كراميش الجديد
هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها لتنزيل التردد الجديد حيث يمكنك إضافته كما يلي:
- لكي تستطيع تنزيل قناة كراميش ومعرفة التردد الجديد التابع لها على القمر الصناعي نايل سات يجب الذهاب إلى زر menu الذي يوجد في جهاز التحكم.
- سيتم ظهور القائمة الرئيسية الخاصة بجهاز الاستقبال.
- ثم تقوم بالضغط على أيقونة التركيب والمسؤلة عن تنزيل الترددات والقنوات ثم تقوم بالضغط على زر OK
- التردد الجديد الخاص بقناة كراميش الذي يعمل على كافة أجهزة الاستقبال بإشارة فائقة جداً مع حزمة عامة هو 11429.
- ثم تقوم بضبط الاستقطاب العمودي مع ادخال معدل الترميز 27500 حتى أن يصبح معامل تصحيح الخطأ تلقائي ثم تقوم بالضغط على أيقونة بحث.
- سيتم ظهور رسالة بالبحث عن كافة القنوات الذي لم يتم تشفيرها فقط ثم تقم بالضغط على أيقونة OK
- سيقوم التردد بتنزيل 11 قناة ومن ضمنها قناة كراميش.