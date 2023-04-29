تعرف على تردد قناة كراميش لمشاهدة أحدث الأغاني وأفلام الأطفال الكرتونية

تردد قناة كراميش، في بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر مارس من المتوقع أن تظهر بعض الترددات الجديدة للعديد من القنوات وخاصة على القمر الصناعي نايل سات حيث قامت قناة كراميش بإصدار ترددها الجديد في بداية عام 2023 والتي تقوم بنشر إذاعة الأناشيد الغنائية المتنوعة وإذاعة البرامج الإلكترونية للأطفال في كافة دول العالم والوطن العربي

تردد قناة كراميش

يثار تساؤل العديد من الأمهات عن تردد قناة كراميش الجديد لمشاهدة أطفالهم حيث جاء تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات كما يلي:

تردد القناة 11603 أو 11315 أو 11390.

معدل ترميز القناة: أفقي.

الاستقطاب: 27500.

معامل الخطأ: 4/3.

خطوات تنزيل تردد قناة كراميش الجديد

هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها لتنزيل التردد الجديد حيث يمكنك إضافته كما يلي: