أخبار مصرمنوعات

“فلوسك هتزيد “طرح شهادات جديدة بالبنك الأهلي وبنك مصر بعائد 22% و 19%

طرح شهادات جديدة بالبنك الأهلي

elbadilmمنذ ساعتين
0
طرح شهادات جديدة بالبنك الأهلي

طرح شهادات جديدة بالبنك الأهلي وبنك مصر بعائد 22% و 19%، حيث أعلن بنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادتي ادخار لمدة 3 أعوام، تعكس الرؤية الإيجابية تقلص أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع التوقعات المتنامية لانخفاض معدلات التضخم، واستقرار الأسواق حيال التحديات المحلية والدولية، تأتي هذه المنظورة في سياق سياسة البنك المركزي المصري في مواجهة التضخم.

طرح شهادات جديدة بالبنك الأهلي وبنك مصر بعائد 22% و 19%

وحسبما توضح البيان، فإن الشهادة الأولى التي تصدر اليوم الأحد لمدة 3 سنوات، تُعَتبر شهادة ثابتة بنسبة عائد سنوي تصل إلى 19٪، ويتم صرف هذا العائد بشكل شهري، تتضمن الشهادة الثانية فترة انخفاض في مدتها 3 سنوات، حيث يبلغ معدل العائد السنوي 22٪ للسنة الأولى، و18٪ للسنة الثانية، و16٪ للسنة الثالثة، ويتم دفع عائد شهريًا.

تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول شهادات الادخار التي طرحتها بنك مصر والبنك الأهلي يوم 2 أبريل 2023، وذلك بعد قرار البنك المركزي في مصر بزيادة التضخم في البلاد في الفترة الماضية، مما دعا إلى طرح هذه الشهادات.

  • تقدم وديعة ثابتة تستمر لمدة ثلاث سنوات بعائد 19٪ سنوياً، ويتم الحصول على الأرباح على أساس شهري.
  • وفيما يتعلق بالشهادة الثانية، فهي شهادة ادخار ينخفض عائدها سنوياً، حيث يصل في السنة الأولى إلى 22٪ شهرياً، و18٪ في السنة الثانية، و16٪ في السنة الثالثة.

يمكن الاستزادة من المعرفة حول شهادات التوفير من خلال الحصول على كشف حساب بنكي جديد صادر عن البنك.

الوسوم
elbadilmمنذ ساعتين
0

مقالات ذات صلة

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

“هتاخد 1000 جنية ” .. خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 من هنا

منذ ساعتين
أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

شوف الزيادة .. أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 بعد قرار الزيادة الجديدة

منذ ساعتين
تثبيت اسعار البنزين

“لجنة تسعير المنتجات البترولية” تكشف عن تثبيت اسعار البنزين اليوم 4 مايو 2023

منذ 4 ساعات
رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي manpower gov eg

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى