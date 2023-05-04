“فلوسك هتزيد “طرح شهادات جديدة بالبنك الأهلي وبنك مصر بعائد 22% و 19%

طرح شهادات جديدة بالبنك الأهلي وبنك مصر بعائد 22% و 19%، حيث أعلن بنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادتي ادخار لمدة 3 أعوام، تعكس الرؤية الإيجابية تقلص أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع التوقعات المتنامية لانخفاض معدلات التضخم، واستقرار الأسواق حيال التحديات المحلية والدولية، تأتي هذه المنظورة في سياق سياسة البنك المركزي المصري في مواجهة التضخم.

طرح شهادات جديدة بالبنك الأهلي وبنك مصر بعائد 22% و 19%

وحسبما توضح البيان، فإن الشهادة الأولى التي تصدر اليوم الأحد لمدة 3 سنوات، تُعَتبر شهادة ثابتة بنسبة عائد سنوي تصل إلى 19٪، ويتم صرف هذا العائد بشكل شهري، تتضمن الشهادة الثانية فترة انخفاض في مدتها 3 سنوات، حيث يبلغ معدل العائد السنوي 22٪ للسنة الأولى، و18٪ للسنة الثانية، و16٪ للسنة الثالثة، ويتم دفع عائد شهريًا.

تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول شهادات الادخار التي طرحتها بنك مصر والبنك الأهلي يوم 2 أبريل 2023، وذلك بعد قرار البنك المركزي في مصر بزيادة التضخم في البلاد في الفترة الماضية، مما دعا إلى طرح هذه الشهادات.

تقدم وديعة ثابتة تستمر لمدة ثلاث سنوات بعائد 19٪ سنوياً، ويتم الحصول على الأرباح على أساس شهري.

وفيما يتعلق بالشهادة الثانية، فهي شهادة ادخار ينخفض عائدها سنوياً، حيث يصل في السنة الأولى إلى 22٪ شهرياً، و18٪ في السنة الثانية، و16٪ في السنة الثالثة.

يمكن الاستزادة من المعرفة حول شهادات التوفير من خلال الحصول على كشف حساب بنكي جديد صادر عن البنك.