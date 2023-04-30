الذكرى 76 لميلاد آلان ريكمان ..جوجل تحتفل بذكري ميلاد الفنان ألان ريكمان

الذكرى 76 لميلاد آلان ريكمان نحتفل اليوم بالممثل والمخرج البريطاني آلان ريكمان، ألان ريكمان هو فنان بريطاني مشهور في مجال التمثيل والإخراج، تم صقل موهبته الفنية منذ صغره وولد في الحادي عشر من شهر فبراير لعام 1946 في لندن، وفارق الحياة في الرابع عشر من يناير عام 2016.

الفنان ألان ريكمان

بدأ ريكمان مسيرته الفنية كممثل مسرحي في العام 1974، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والأفلام الكوميدية والدرامية. أصبح شهيرًا عام 1988 بعد تجسيده لشخصية الشرير “هانز غروبر” في فيلم “Die Hard”، حقق نجاحًا كبيرًا من خلال هذا الدور.

عمل ريكمان السينمائي الشهير هو فيلم “روبن هود: أمير اللصوص” في عام 1991، حيث لعب دور الشخصية الشريرة “شريف نوتنجهام”. وحقق نجاحًا كبيرًا في هذا الفيلم.

جوجل تحتفل بذكري ميلاد الفنان ألان ريكمان

في عام ١٩٩٥، حقق ريكمان نجاحاً كبيراً في فيلم “Sense and Sensibility”، حيث أدى دور “العقيد براندون” بنجاح، وحصل الفيلم على إعجاب النقاد والجمهور على حدٍ سواء، وتم ترشيح ريكمان للفوز بجائزة الأوسكار عن دوره في هذا العمل.

على الرغم من شهرة ريكمان لتقمصه أدوار الشر، إلا أنه قام بأداء دور البطولة في فيلم “حقًا، مجنونًا، عميقًا” في عام 1990، وأشاد به النُقّاد.

في عام ١٩٩٦، لعب ريكمان دور “سيفروس سنيب” في فيلم “هاري بوتر وحجر الفيلسوف”، وظهر في سلسلة أفلام هاري بوتر حتى عام ٢٠١١، حيث لعب دور الشخصية الشريرة “سيفروس سنيب”، وحققت هذه السلسلة شهرة واسعة حول العالم.

قام ريكمان بأداء دورات مهمة في المسرح، إضافةً إلى أدواره في السينما. تم تكريمه بالعديد من الجوائز والتقديرات خلال مسيرته الفنية، ويشكّل رحيله فقدانًا كبيرًا لصناعة السينما والفن في جميع أنحاء العالم.

أهم الجوائز التي حصل عليها ريكمان

تم منح ألان ريكمان الكثير من الأوسمة والتقديرات خلال مشواره الفني، بما في ذلك

حصل على جائزة إيمي لأفضل ممثل في مسلسل درامي في العام 1996 نظرًا لدوره المتميز في مسلسل “راسبوتن: الخادم المظلم للمصير”.

حصل على جائزة توني لدوره كأفضل ممثل مساعد في مسرحية “Les Liaisons Dangereuses” عام 1987.

حصل الممثل على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) كأفضل ممثل مساعد عام 1991 عن أدائه في دوره في فيلم “Robin Hood: Prince of Thieves”.

حصل على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عن أدائه في دوره بفيلم “Sense and Sensibility” في العام 1996.

حصل على جائزة الغولدن غلوب كأفضل ممثل مساعد عن أدائه في دوره في فيلم “Sense and Sensibility” عام 1996.

حصَلَ ريكمان على جوائز عِدَّة، ومن بينها وضع اسمه في جدار المشاهير بلندن، إضافةً إلى حُصُوله على وسام الإمبراطورية البريطانية فيُعام 2008.

أهم الأعمال التي شارك فيها ريكمان

لعب ألان ريكمان دوراً في عدة أفلام ومسلسلات وأعمال مسرحية، من بينها أعمال مهمة

فيلم Die Hard عام 1988.

فيلم Robin Hood: Prince of Thieves عام 1991.

فيلم Sense and Sensibility عام 1995.

جسد الممثل دور “سيفروس سنيب” في السلسلة الشهيرة لأفلام هاري بوتر لمدة خمس عشرة سنة، بدايةً من عام 1996 وحتى عام 2011.

فيلم Love Actually عام 2003.

فيلم Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street عام 2007.

فيلم Alice in Wonderland عام 2010.

فيلم Gambit عام 2012.

فيلم A Little Chaos عام 2014.

شارك ريكمان في العديد من المسرحيات البارزة، مثل “Les Liaisons Dangereuses” عام 1985 و “Private Lives” عام 2001، وقدُم أدوارًا هامة في التلفزيون، مثل دوره في المسلسل “Rasputin: Dark Servant of Destiny” عام 1996.