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تحديث مايو .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 علي الاقمار الصناعية

علي ابو مازنمنذ ساعة واحدة
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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك حيث تعد ناشيونال جيوغرافيك من القناة التلفزيونية الدولية التي تم تأسسها في عام 1997، وتعرض برامج وثائقية وترفيهية تتناول مختلف المواضيع المتعلقة بالطبيعة والحياة البرية والثقافات والتاريخ والعلوم والتكنولوجيا والأحداث الجارية في العالم.

قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

تتميز القناة بجودة عالية في إنتاج برامجها واستخدام تقنيات حديثة في التصوير والمونتاج، كما تتميز بتقديم محتوى مفيد وتعليمي للمشاهدين، وتشجع على الحفاظ على البيئة والحياة البرية وتعريف الجمهور بثقافات وتقاليد مختلفة في أنحاء العالم.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات SD:

  • تردد القناة: 11526.
  • معدل الترميز: يكون 27500.
  • الاستقطاب: على الأفقى.
  • معامل تصحيح الخطأ: هو ⅚.
  • القمر الصناعي: على النايل سات
  • الجودة: أس دي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات HD:

  • تردد القناة: 11411.
  • معدل الترميز: يكون 3000.
  • الاستقطاب: على الأفقى.
  • معامل تصحيح الخطأ: هو ¾.
  • القمر الصناعي: على نايل سات.
  • الجودة: أتش دى.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات: 

  • تردد القناة: 11526.
  • معدل الترميز: يكون 27500.
  • الاستقطاب: على الأفقى.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • القمر الصناعي: على عرب سات.

تبث ناشيونال جيوغرافيك باللغة الإنجليزية في العديد من البلدان حول العالم، وتوفر ترجمة للعديد من اللغات، بما في ذلك اللغة العربية، مما يجعلها قناة مفيدة وشيقة للمشاهدين من مختلف الأعمار والثقافات.

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علي ابو مازنمنذ ساعة واحدة
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