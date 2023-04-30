عربي و دولي
شكو ماكو : اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة القائمة الكامله 2023 Pdf عبر موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة
حالة ترقب من قبل المواطنين في العراق في الوقت الحاضر من أجل الحصول على الوجبة التاسعة أو الرعاية الاجتماعية كما يطلق عليها من أجل مساعدتهم في الظروف الاجتماعية في الوقت الحاضر في ظل ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم و تدهور الاقتصاد ، فأعلنت الدولة تقديم مساعدة مالية للمواطنين الذين يعانون من الفقر في الوقت الحالي ، لكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضعت شروطًا للحصول على الرعاية الاجتماعية ومن خلال موقعنا البديل نسعي لتوفير كل ما هو جديد حيث نوفر لكم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة القائمة الكامله 2023 Pdf.
اسماء المقبولين في منصة مظلتي spa.gov.iq
كشفت مصادر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الفترة الحالية تجري عملية الفرز من قبل موظفي الوزارة للكشف عن المتقدمين في الدفعة التاسعة خلال الوقت الحالي. .
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة القائمة الكامله 2023 Pdf
- الخطوة الأولى هي أن يقوم المواطن باللجوء إلى موقع مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- بعد ذلك الضغط على أيقونة الاستعلام عن الوجبة التاسعة.
- ثالثاً يجب كتابة رقم الهوية الوطنية أو البطاقة الذكية.
- وفي نهاية الأمر الضغط على زر بحث.
شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة
- يلزم بشكل أساسي أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- ينبغي ألا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 60.
- يجب أن يكون من محدودي الدخل.
- يلزم أن يكون غير ممتلك لأي أصول ذات قيمة مرتفعة.