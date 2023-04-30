رابط منصة مظلتي للإستخراج كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر spa.gov.iq

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، هناك الملايين في العراق بالوقت الحالي يسعون من أجل الحصول علي كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر spa.gov.iq، ولذلك من خلال موقعنا نسعي لتوفير كل ما يخص الوجبة الأخيرة والتي اعلنت عنها الدولة لمساعدة المواطنين الفقراء بالعراق بالوقت الحالي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ولذلك نوفر لحضراتكم كافة التفاصيل للحصول علي الرعاية الإجتماعية وايضا الإطلاع علي كشف المقبولين في الرعاية وشروط التسجيل وجميع الخطوات عبر موقعنا البديل .

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

بادئ ذي بدء ، يجب عليك زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثم اكتب رقم البطاقة الذكية في الحقل المقدم. بعد التأكد من صحة البيانات المكتوبة ، عليك الضغط على زر البحث. ستظهر النتائج أمامك على الفور.

شروط الدخول للحصول علي الرعاية الاجتماعية

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. يجب أن يكون مسجلا من قبل في الشؤون الاجتماعية. يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. يجب عليه تحميل جميع الوثائق. ألا يمتلك ممتلكات ذات قيمة مالية عالية.



وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي وزارة في الحكومة العراقية، وتعمل على تنظيم العمل والحفاظ على حقوق العمال والعاملين في القطاع العام والخاص، وتوفير فرص العمل وتطويرها، وتحسين مستوى المعيشة والرفاهية للأسر الفقيرة والمحتاجة في المجتمع العراقي.

تتضمن مهام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، إدارة السياسات والبرامج والخطط الحكومية المتعلقة بالعمل والشؤون الاجتماعية، وتنظيم العلاقات العمالية وإدارة المنازعات العمالية، وتنظيم العمل النسائي وحماية حقوق النساء العاملات، وتوفير المساعدات والدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة.

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسات أخرى في الحكومة العراقية والمنظمات الدولية المعنية بالعمل والشؤون الاجتماعية، لتحقيق أهدافها ورؤيتها في تحسين وتطوير العمل والحفاظ على حقوق العمال وتحسين مستوى المعيشة والرفاهية في المجتمع العراقي.