عاجل ..جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بعد الزيادة

يبحث ملايين الموظفين في جميع قطاعات جمهورية مصر العربية عن جدول سداد رواتب لشهر أبريل 2023 والذي تم اعتماده من قبل وزارة المالية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من الحزمة. . القرارات التي اتخذتها الحكومة لزيادة العبء المالي على المواطنين في ظل ارتفاع غلاء المعيشة وزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق ، وفي السطور التالية سنتعرف على كل ما هو جديد عن دفع الرواتب قبل وصول عيد الفطر في أبريل 2023.

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023

وأوضحت المالية أن جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 يشمل المعلمين والعاملين بالدولة لتصل قيمتها بعد الزيادة للفئات التالية كما يلي:

الدرجة السادسة وما يعادلها: 3,500 جنيه شهريًا.

الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها: 5 آلاف جنيه شهريًا.

حاملو درجة الماجستير من العاملين بالدولة: 6 آلاف جنيه شهريًا.

حاملو درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة: 7 آلاف جنيه شهريًا.

تتم عملية التبادل اعتبارًا من الخميس ، على غرار 13 أبريل ، وأكد وزير المالية على مواعيد صرف سابقة حتى يتمكن المواطنون من شراء احتياجاتهم خلال الإجازات. – CC لجميع موظفي الدولة والعاملين بالهيكل الاداري يساوي 1000 جنيه. موظف واحد على الأقل من الدرجة السادسة.

كم ستكلف زيادة الراتب في موازنة 2023/2024

هل يتساءل كثير من العاملين بالولاية عن تكلفة زيادة الرواتب في موازنة 2023/2024؟ أعلنت الولاية عن زيادة جديدة في الأجور لشهر أبريل 2023 ، مع توقع زيادة قدرها 40 مليار جنيه إسترليني. ستتحمل الميزانية العامة للدولة حوالي 150 جنيهًا إسترلينيًا لكل سنة مالية. بعد ذلك ، وافق أعضاء مجلس النواب على مكافأة 2023.

موعد صرف مرتبات المعلمين

ووفقًا لما أعلنته الوزارة فإن موعد صرف مرتبات المعلمين شهر أبريل 2023 وكافة العاملين بالدولة والموظفين في 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية، سيكون في المواعيد الآتية:

يوم الخميس 13 أبريل 2023.

الأربعاء 19 أبريل.

الخميس 20 أبريل.

الأربعاء 26 أبريل.

الأحد 30 أبريل.

قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة

يتساءل جميع العاملين في جمهورية مصر العربية عن قيمة رواتبهم بعد الزيادة الجديدة التي تمت الموافقة عليها تحديداً من قبل وزارة المالية في مواعيد توزيع رواتب موظفي الدولة لشهر أبريل. إلى جانب إجازات العيد وعيد الفطر. فيما يلي ما يلي:

في أبريل 2023 ، سيصل راتب موظفي الصف السادس إلى 3500 جنيه شهريًا.

في أبريل 2023 ، سيصل راتب موظفي الفئة الثالثة إلى 5000 جنيه شهريًا.

بحلول أبريل 2023 ، سيتم دفع 6000 جنيه شهريًا لموظفي الخدمة المدنية الحاصلين على درجات دراسات عليا.

بحلول أبريل 2023 ، سيصل راتب موظفي الخدمة المدنية الحاصلين على درجة الدكتوراه إلى 7000 جنيه شهريًا.