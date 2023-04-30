Toyor al janah : تردد قناة طيور الجنة 2023 علي نايل سات وعرب سات

يسعي الكثير من الاباء والامهات بالوقت الحالي للحصول علي تردد قناة تردد قناة طيور الجنة الجديد toyoraljanahtv التي تعد من أكثر القنوات التي توفر محتوي للأطفال بدون توقف ونالت اعجاب الملايين بالوطن العربي لذلك نقوم بتوفير التردد الجديد التي أعلنت عنه ادارة قناة طيور الجنة القناة التلفزيونية العربية التي توفر دائماً محتوها للأطفال والتي تم تأسست في عام 2008 ومقرها في الاردن .

تردد قناة طيور الجنة الجديد toyoraljanahtv

تقوم قناة طيور الجنة بعرض برامج تعليمية وترفيهية ومسابقات وأناشيد إسلامية مبسطة بطريقة ممتعة ومليئة بالألوان والحركة، وتستهدف الأطفال في مرحلة الروضة والحضانة والصفوف الأولية تعتبر طيور الجنة قناة مشهورة جداً في العالم العربي.

تردد قناة طيور الجنة 2023

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ نايل سات 11258 27500 أفقي 5/6 عرب سات 11310 27500 عمودي 2/3

حيث تحظى قناة قناة طيور الجنة بشعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور على حدٍ سواء، وتقدم القناة برامج مختلفة تتناسب مع مختلف الأعمار والمستويات التعليمية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأسر التي تبحث عن برامج ترفيهية وتعليمية آمنة ومفيدة لأطفالها.

برامج وأناشيد قناة طيور الجنة

برنامج إسم ومعنى وهو أحد البرامج الشهيرة جدا على القناة

برنامج ست البيت الصغيرة وهو من البرامج الترفيهية وتقدمه جنى مقداد إبنة مالك القناة.

برنامج نشرة أخبار الدار

برنامج صوتك كنز وهو مسابقة لاكتشاف المواهب الغنائية.

أما الأناشيد فمن أكثرها شهرة ماما جابت بيبي وبابا تلفون وقمر سيدنا النبي.