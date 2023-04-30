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المؤسس عثمان الحلقة 124 مترجمة بالعربي علي قصة عشق

المؤسس عثمان الحلقة 124 مترجمة

علي ابو مازنمنذ 22 دقيقة
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المؤسس عثمان الحلقة 124 مترجمة، إستطاع المسلسل التركي قيامة المؤسس عثمان أن يحقق شهرة واسعة ويترقب الجميع عرضة كل أسبوع ولذلك نسعي لتوفير الحلقة الجديد من المسلسل عقب عرضها علي القنوات العربية ويترقب الجميع عرضة الحلقة 124 من مسلسل قيامة عثمان حيث يعد من المسلسلات التلفزيونية التركية التي تروي قصة حياة عثمان بن أرطغرل، الذي كان أحد الزعماء الأتراك الذين قادوا الدولة العثمانية إلى العز والازدهار في القرن الثالث عشر الميلادي.

المؤسس عثمان

يعرض المسلسل كيف تمكن عثمان من تأسيس الدولة العثمانية وتوسيعها، وكذلك يتناول العلاقات الداخلية والخارجية التي شكلت تحديًا على مسيرته يتألف المسلسل من خمس مواسم، ويتميز بإنتاجية عالية وإنتاجه بجودة عالية، كما حظي بشعبية كبيرة في العالم العربي والتركي وحتى في بعض الدول الأوروبية.

المؤسس عثمان الحلقة 124 مترجمة بالعربي

يقدم المسلسل مشاهد درامية وحروب ومعارك، ويتميز بأداء ممتاز من قبل الممثلين والمخرجين وفريق الإنتاج.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11034
  • الاستقطاب: أفقي
  • الترميز: 27500.

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علي ابو مازنمنذ 22 دقيقة
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