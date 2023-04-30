سيتم بدء امتحانات شهر أبريل واختبارات نهاية العام، ولذلك قمنا بتوضيح طريقة تحميل نماذج أجابه المهام الأدائية للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 ، حتى يستطيع الطلاب إنجاز واجباتهم والإعداد للاختبارات بشكل جيد، يرغب الطلاب والطالبات الموجودين في فصول النقل الابتدائية جميعاً، في التعرف على نماذج اختبارات المهام الأدائية التي تناسب منهج مارس، هذا بغرض استعدادهم للاختبار المقرر في أبريل من العام 2023 لفصل دراسي ثان، بموجب قرار الوزارة، سيتم تنظيم هذه الاختبارات في الفصل الدراسي الثاني.

نماذج المهام الأدائية

تعتبر نماذج المهام الأدائية واحدة من الخطوات الحيوية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم هذا العام، وفقًا لنظام التعليم الجديد، يأخذ هذا النظام بالحسبان أهمية جانب التفكير والابتكار في إجراء الامتحانات، بدلاً من تركزه على حفظ المواد كما كان في الأنظمة السابقة، نظراً لتسجيل العديد من الشكاوى من المواطنين في السنوات السابقة، قامت وزارة التعليم بإصدار تلك المهام الأدائية لجميع المراحل التعليمية تبدأ من المرحلة الابتدائية وتنتهي بالمرحلة الثانوية، حتى يتعود الطالب على نمط الاختبار في نهاية الفصل الدراسي وكي لا يواجه ورقة الامتحان لأول مرة عند التعرض للأسئلة، لاقت نماذج المهام في الفصل الدراسي الأول إقبالًا كبيرًا من قِبل أولياء الأمور، وذلك بفضل العلامات التي حصَل عليها الطُلابُ بسبب التَّدريب المسبق على امتحاناتهم قَبْل دخولِها، والتي تمَّ توفيرُها لهُم عبر هذِهِ النماذج.

نماذج أجابه المهام الأدائية للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023

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