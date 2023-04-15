رابط استعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي شهر أبريل 2023 بالزيادة
عندما يتعلق الأمر ببرنامج تكافل وكرامة الاجتماعي، فإن العديد من الأشخاص يحتاجون إلى الاستعلام عن كثير من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بذلك. يمكن للأفراد الاستفادة من “بوابة الاستعلام والشكاوى” لبرنامج تكافل وكرامة، والتي تتيح لهم البحث عن حالات تكافل وكرامة، ببساطة عبر إدخال الرقم القومي لصاحب الكارت. كما يمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة، بالإضافة إلى الحصول على تفاصيل حول معاشهم النقدي واستحقاقاتهم، وذلك من خلال استخدام الرابط المتاح بالرقم القومي لصاحب الكارت. وفي حالة إيقاف المعاش، يظهر سبب الإيقاف على النتيجة. هذه الخدمات التي يوفرها برنامج تكافل وكرامة الاجتماعي هي نعمة كبيرة للمستفيدين، ويمكنهم الاستفادة منها بكل سهولة ويسر.
معاش تكافل وكرامة
يعد برنامج تكافل وكرامة من أهم البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة المصرية لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للمواطنين. ولذلك، تقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن حالات تكافل وكرامة عن طريق بوابة الاستعلام والشكاوى. ويحتاج المستفيدون من هذا البرنامج إلى إدخال الرقم القومي الخاص بهم للاستفسار عن معلومات البرنامج والاطلاع على جدول زيادة معاش تكافل وكرامة والمواعيد الطبية. وبإمكان المستفيدين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وفقا للخطوات الموضحة على الموقع. لذلك، ندعو كل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة للاستفسار بسهولة ويسر عن جميع تفاصيل البرنامج من خلال الانضمام إلى هذه الخدمة المميزة المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
رابط استعلام معاش تكافل وكرامة
يمكنك التحقق من معاش تكافل وكرامة للمشتركين من خلال الموقع الإلكتروني للضمان الاجتماعي من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg.
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2023
يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2023 يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2023 وسيتم زيادة معاش تكافل وكرامة بمقدار المعاش لشهر أبريل 2023.
من المعتاد أن يتم دفع معاشات تكافل وكرامة في الخامس عشر من كل شهر.
كيفية الاشتراك في معاش تكافل وكرامة والأوراق المطلوبة
حددت وزارة التضامن خطوات المشاركة في برنامج التكافل والكرامة من خلال التقدم للوحدات الاجتماعية التابعة لمحل إقامة مقدم الطلب بالأوراق التالية:
1- صورة من بطاقة الهوية الوطنية موضح بها عنوان مقدم الطلب.
2- صور من شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة.
3- صورة من شهادة الطلاق أو الزواج.
4 صور من شهادة وفاة الزوج للأرامل.
5- صورة البطاقة التموينية.
6- إقرار التسجيل المدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 سنة.
7- وثيقة عجز اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.
الشكاوى والمطالبات من معاش تكافل وكرامة
يمكن تقديم شكوى ضد رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة عن طريق الاتصال على الخط الساخن 19680.
يمكن أيضًا تقديم شكوى ضد رفض معاش تكافل وكرامة على البريد الإلكتروني: [email protected]
يمكن أيضًا تقديم شكوى ضد تكافل وكرامة على الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg