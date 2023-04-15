رابط استعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي شهر أبريل 2023 بالزيادة

عندما يتعلق الأمر ببرنامج تكافل وكرامة الاجتماعي، فإن العديد من الأشخاص يحتاجون إلى الاستعلام عن كثير من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بذلك. يمكن للأفراد الاستفادة من “بوابة الاستعلام والشكاوى” لبرنامج تكافل وكرامة، والتي تتيح لهم البحث عن حالات تكافل وكرامة، ببساطة عبر إدخال الرقم القومي لصاحب الكارت. كما يمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة، بالإضافة إلى الحصول على تفاصيل حول معاشهم النقدي واستحقاقاتهم، وذلك من خلال استخدام الرابط المتاح بالرقم القومي لصاحب الكارت. وفي حالة إيقاف المعاش، يظهر سبب الإيقاف على النتيجة. هذه الخدمات التي يوفرها برنامج تكافل وكرامة الاجتماعي هي نعمة كبيرة للمستفيدين، ويمكنهم الاستفادة منها بكل سهولة ويسر.

معاش تكافل وكرامة

يعد برنامج تكافل وكرامة من أهم البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة المصرية لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للمواطنين. ولذلك، تقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن حالات تكافل وكرامة عن طريق بوابة الاستعلام والشكاوى. ويحتاج المستفيدون من هذا البرنامج إلى إدخال الرقم القومي الخاص بهم للاستفسار عن معلومات البرنامج والاطلاع على جدول زيادة معاش تكافل وكرامة والمواعيد الطبية. وبإمكان المستفيدين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وفقا للخطوات الموضحة على الموقع. لذلك، ندعو كل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة للاستفسار بسهولة ويسر عن جميع تفاصيل البرنامج من خلال الانضمام إلى هذه الخدمة المميزة المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.