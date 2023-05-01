في دقيقة.. طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 عبر الموقع الرسمي

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، دائما ما يتزايد بحث المواطنين عن طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 في بداية كل شهر جديد، حيث يستفيد الملايين من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل من المنظومة التموينية التي توفر لهم الكثير من السلع كالزيت والسكر والأرز وكذلك رغيف العيش بأسعار مدعمة، والآن سنتعرف معا على كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين.

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

أعلنت وزارة التموين عن امكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 عبر الكثير من الطرق، ابرزها التوجه إلى مكتب التموين التابع لك، أو زيارة موقع وزارة التموين أو بوابة مصر الرقمية وأنت في منزلك وادخال البيانات المطلوبة، وعن خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023، فهي كما يلي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التموين الرسمي.

ادخل على خدمات التموين.

قم باختيار اضافة المواليد على بطاقة التموين.

ادخل على إضافة أفراد من أسرتي غير مقيدين على البطاقة التموينية.

قم بكتابة اسم المولود الراغب في اضافته عبر بطاقة التموين بشكل كامل.

ادخل الرقم القومي في شهادة الميلاد الخاصة بهذا الشخص.

ادخل صفة المولود، قرابة من صلة الأب «الابن».

اضغط على كلمة “اضافة”.

شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

أوضحت وزارة التموين عدد من الشروط الخاصة باضافة المواليد على بطاقة التموين 2023،وهي كما يلي:

أن يكون الحد الأقصى لأفراد بطاقة التموين مكون من 4 أفراد فقط، تشمل الزوج والزوجة و2 فقط من الأبناء.

أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، وتتم إضافة فرد آخر على أن تكون الأسرة هي الأولى بالرعاية.

أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

أن يقل المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

يمكنك اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023 بسهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التموين على شبكة الانترنت للاستفادة من منظومة الدعم.